Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

A miniszterelnök által frissen bejelentett, 3%-os kamatozású lakáshitel lehetősége – akár 150 millió forintig – végre újra elérhető közelségbe hozza az első saját otthon megvásárlását vagy megépítését. De mit ér a hitel, ha nincs mögötte stabil kivitelezői háttér?

Az Imperial Holding válasza: gyors, tervezhető és biztonságos házépítés

Miközben a piac jelentős részén elhúzódó projektek, kóklerek és megbízhatatlan cégek okoznak bizonytalanságot, az Imperial Holding épp az ellenkező irányt képviseli. Az 1989 óta működő, magyar tulajdonú családi vállalkozás egyértelmű küldetése, hogy gyors, pontos és számon kérhető rendszerben építse meg ügyfelei otthonát. A cég kulcsrakész, előregyártott típusházakra specializálódott, amelyek akár 5–6 hónap alatt elkészülnek, ráadásul fix áron és fix határidővel. Az építkezés műszaki és jogi biztonságát saját mérnöki csapat, országos alvállalkozói hálózat és AAA minősítésű panaszmentességi igazolás garantálja.

Az Imperial Holding 2024-ben elnyerte a MagyarBrands “kiváló üzleti márka” díját is – a családiház-építő szegmensben egyedülálló módon.

“A legfrissebb állami támogatás, a 3 százalékos kamatozású, életkortól és gyermekvállalástól független lakáshitel lehetőséget ad arra, hogy azok is saját otthont építtessenek, akik eddig csak bérlésben vagy kompromisszumos használt lakásvásárlásban gondolkodhattak. Amennyit egy átlagos albérletre kifizet havonta egy család, annyiból nálunk egy kulcsrakész családi ház törlesztője is kijön„ – nyilatkozza Budai Zsolt, az Imperial Holding műszaki ügyvezetője. “A ház viszont saját marad, az értéke emelkedik, míg az albérlet kevésbé komfortos, és kidobott pénz. Nem beszélve arról, hogy kertje kevés albérletnek van!” – teszi hozzá.

Miért van most különös jelentősége az előregyártott készház-technológiáknak?

Az ÉVOSZ adatai szerint a jelenlegi hazai építőipari kapacitás évente 25-30 ezer új lakás építését tenné lehetővé. Ugyanakkor az elmúlt években ettől jelentősen elmaradtunk. Az okok között első helyen a költségemelkedés, a munkaerőhiány és az időbeli kiszámíthatatlanság szerepel. Ebben a környezetben az olyan cégek, mint az Imperial Holding, amelyek előregyártott, ipari környezetben készült szerkezeti elemekkel dolgoznak, hatalmas előnyben vannak, hiszen garantálni tudják a minőséget, a határidőt, és a fix árakat is.

A Liapor, Leier kéregpanel, vagy Ytong rendszerek felhasználásával a kivitelezés:

függetlenebb az időjárási viszonyoktól,

pontosabb és hibamentesebb,

jóval gyorsabb és olcsóbb, mint a klasszikus téglaépítés.

“Nálunk egy könnyűszerkezetes családi ház akár 490 000 forintos kulcsrakész négyzetméter ártól elérhető. De Leier vagy Liapor házak is 570-590 ezer forintos ártól – ami nagyon versenyképes”

– mondja Virág Gergő, a marketing-vezető.

Az Imperial Holding készen áll – most a döntés a megrendelők kezében van

Az elmúlt 10 évben háromszorosára nőtt az új építésű lakások négyzetméterára Magyarországon. A forint gyengülése (2015: 309 HUF/EUR → 2025: 404 HUF/EUR), az alapanyagok drágulása és a bérek emelkedése miatt az otthonteremtés sokak számára elérhetetlen álommá vált. Most viszont itt a lehetőség.

A kormányzati intézkedés nemcsak élénkíti a keresletet, hanem tisztább és átláthatóbb működést vár el az ágazattól: energetikai megfelelőség, írásos szerződések, e-napló vezetés, kötelező felelősségbiztosítás és transzparens működés.

Ez éppen az, amit az Imperial Holding eddig is kínált. Bankok által is elfogadott ütemezéssel dolgoznak, teljesen illeszkedve a támogatott hitelezési feltételrendszerhez.

Most érdemes lépni – a kulcsrakész otthon elérhetőbb, mint valaha

Az új kormányzati lakáshitel-program olyan lehetőséget nyit meg, amire évtizedek óta nem volt példa: akár 150 millió forintig, mindössze 3 százalékos kamattal lehet saját lakáshoz jutni. Az építkezni vágyók előtt most nem csupán pénzügyi eszköz nyílik meg, hanem olyan partnerek is, akik ezt megbízhatóan megvalósítják. Az Imperial Holding nem csak épít, hanem irányt is mutat: hogyan lehet Magyarországon biztonságosan, gyorsan és elérhető áron otthonhoz jutni – úgy, hogy közben az ügyfél nyugodtan alszik.

3 százalékos hitel, kulcsrakész ház 5 hónap alatt? Az Imperial Holding az otthonteremtés új korszakát építi – biztonságban, fix áron, országos lefedettséggel.

(x)