Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, „amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között.” Az szabályozás három szinten (kerület, lakónegyed, társasház) határozná meg a rövidtávú szállások arányának maximumát.

A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4 százalékát lehetne rövidtávú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének: a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külsőbb negyedekben, ahol most nincsenek rövidtávú szállások, viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás.

Kapcsolódó cikk Airbnb-betiltás Terézvárosban: több ezer család megélhetése kérdéses Jött egy szakmai javaslat.

Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben (10-20 százalék) annak érdekében, hogy a társasházakban a lakástulajdonosok maradhassanak többségben.

Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötné a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenné, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival.

Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben (Palotanegyed, Corvin negyed) a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehet létesíteni.

A kerület lakói május 31-ig véleményezhetik javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági és fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án a Horánszky utca 13-ban.

(MTI)