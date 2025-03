Újabb furcsaságokat akar eladni a NAV: vegyen házat brutális adótartozással!

Ez a vályogház is új gazdáját keresi Fotó: NAV Árverés

A komlói műhelysor egyik ingatlanjára is lehet licitálni Fotó: NAV Árverés

Ez a budapesti üzlethelyiség is új tulajdonost keres Fotó: NAV Árverés

A település Fő utcáján álló ingatlan 17 szobás, a csatolt képek alapján azonban bizonyára szebb napokat is megélt, egyik oldalában pedig egy vegyesboltot is kialakítottak. Amennyiben valaki meglátja benne a fantáziát, az árverés március 8-án indult el. Nézze meg galériánkban az épületet:

A Pásztor utca is új gazdáját keresi Fotó: NAV Árverés

Az árverési listán jelen cikkünk írásakor 139 ingatlan szerepel, ezek közül válogattunk néhány érdekességet, amelyekre akár ön is licitálhat, ha megjön hozzá a kedve.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen elárverezi a különböző adótartozásokkal és gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben lefoglalt ingatlanokat is – itt nemcsak házakról és lakásokról beszélünk. Korábbi cikkünkben feldolgoztuk a NAV által árverezett ingóságokat is, az eladni kívánt bronz lóról és nyalókáról itt olvashat:

