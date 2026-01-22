4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Ingatlan Airbnb Bérbeadás Ingatlan

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

mfor.hu

Szigorítana az airbnb szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást. Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt.

Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje, facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés – közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is. 

Airbnb-ügyben a VI. kerület volt az első, amely megtiltotta a rövid távú lakáskiadást. A 2024 nyarán Terézvárosban tartott véleményformáló népszavazás eredményére hivatkozva a kerület vezetése 2026 januárjától megtiltotta a lakáshotelek üzemeltetését. A döntés óta több más városrészben is napirendre került ez a kérdés. „Fontos ugyanakkor, hogy Budapesten 2026 végéig életben van az úgynevezett Airbnb-moratórium. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új airbnb engedélyt szerezni Budapesten, de a már engedélyekkel rendelkező lakásokat rövid távra is bérbe lehet adni belföldi vagy külföldi turistáknak.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Európa és a világ számos nagyvárosa évek óta egyre szigorúbb szabályokat hoz a rövid távú lakáskiadás korlátozására, amihez idén Budapest is csatlakozott.”

Mit hozott az airbnb-tiltás Terézvárosban?

A legfrissebb, januári adatokat ismertetve a szakember elmondta, hogy a VI. kerületben tavaly év eleje óta érezhető változások történtek albérletpiacon. 2026 januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a VI. kerületi albérletkínálat viszont közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025 januári szinthez képest. Érdekesség, hogy a Budapesten kiadó társasházi lakások kínálata ugyanebben az időszakan 0,6 százalékkal 9516 darabra csökkent. 

„Fontos leszögezni, hogy a terézvárosi albérletpiacra nem csak az airbnb-tiltás híre volt hatással az elmúlt egy évben, hanem az Otthon Start Program is. A fix 3 százalékos kamatozású hitel lehetősége miatt sok bérlő vált első lakásvásárlóvá, ami csökkentette az albérletpiaci keresletet. Ennek eredményeként a KSH-ingatlan.com lakbérindex értéke Budapesten szeptember és december között több mint 1 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 5,6 százalékra mérséklődött a lakbéremelkedés tempója.” – tette hozzá Balogh László. A terézvárosi eladó lakáskínálat tavaly január óta 33 százalékkal bővült közel 2400 ingatlanra, miközben Budapesten 53 százalékkal több társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Habár a teljes fővárosi eladó társasházi lakáskínálat több mint tízszerese a terézvárosinak, a belső pesti kerületek közül a VI. kerületben van a legtöbb eladó ingatlan.

Mi várható az I. kerületben?

Az I. kerületben 2026 januárjában a kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 300 ezer volt, ami 4 százalékos drágulást jelent tavaly januárhoz képest. A budavári eladó használt lakások medián négyzetméterára pedig 15 százalékkal közel 1,9 millió forintra nőtt. 

Balogh László közölte, hogy az I. kerületi airbnb-zés lehetősége rövid távon eleve „befagyasztott” állapotban van az új belépők szempontjából a budapesti moratórium miatt. Egy esetleges kerületi szigorítás hatása elsősorban az aktuális lakáshotel üzemeltetők és tulajdonosok esetében hozhatna változást. “Amennyiben bármely fővárosi kerület a szigorítás mellett döntene, az valószínűleg a kínálat bővülésével járna az eladó és hosszú távra kiadó lakások piacán is. A kínálat bővülése pedig várhatóan tovább lassítaná az albérletárak éves drágulásának ütemét, mivel az otthon start program népszerűsége miatt a bérleti piac jelenleg is keresleti kihívásokkal küszködik” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Lezárult a tranzakció, amely keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában az MBH Bank – a korábban bejelentett többlépcsős ügylet első lépéseként – megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát. Ezzel az ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport, a szinergialehetőségek kiaknázásával.

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Az eladók egy része tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést.

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

A legolcsóbb helyeken is 900 ezer forint egy négyzetméter a budapesti panellakásoknál, de vidéken már változik a helyzet.

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Az Eurostat szerint 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 275 százalékkal, vagyis közel a négyszeresükre emelkedtek 2015-höz képest, ami az EU-ban a legmagasabb érték. Ezzel szemben a második helyen álló Portugáliában ugyanez az emelkedés „csupán” 169 százalék volt. Az EU egészében az átlagos drágulás 63,6 százalék volt ugyanezen idő alatt, ami messze elmaradt a magyar adattól. Magyarországon a 2015–2025 közötti áremelkedés évi átlagban 14,1 százalék, míg uniós szinten az éves átlagos növekedés 5 százalék volt.

Óbuda Gate

Budai irodaházzal bővül a Gránit Alapkezelő portfóliója

Új tulajdonosa van az Óbuda Gate-nek.  

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Tavaly már 1,83 milliót kértek egy négyzetméterért, idén stabil, de mérsékeltebb kereslet várható.

Ennek igazán fognak örülni a lakásvásárlók

Nagy változás a lakásvásárlási illetékfizetésnél januártól.

Váratlan fordulat történt a lakásáraknál

Váratlan fordulat történt a lakásáraknál

Új pályára áll a piac 2026-ban?

Itt a fordulat az albérletpiacon?

Itt a fordulat az albérletpiacon?

Az ingatlan.com szerint újra emelkedtek a díjak.

28 milliárdért nem kellett senkinek a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

28 milliárdért nem kellett senkinek a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

A vagyonkezelőnek egyelőre nem sikerült eladnia a budai ingatlant.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168