Újabb szállodát épít a Wing Ferihegyen

Reggeli cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy milyen sok új szálloda épül a fővárosban és vidéken a következő két-három évben. Nem telt el pár óra és egy újabbat jelentettek be: a Wing és a Budapest Airport közösen fejleszt egy hotelt, ami a 2018-ben Ferihegyen átadott ibis Styles mellett lesz és a Tribe márkához tartozik az Accor Csoporton belül.

A Tribe hotel látványterve Ferihegyen. Fotó: Wing A közlemény szerint a Swietelsky Magyarország már a földmunkáknál tart, az új létesítményben 167 szobát alakít ki a fejlesztő és a kivitelezők. A hotel egyszerre szolgálja ki a turistákat és az üzleti utazókat, utóbbiaknak lesz egy 150 főt befogadni képes konferencia és tárgyaló rész, a hetedik emeleti teraszon egyszerre 60-an férnek el.

Noah Steinberg, a Wing elnök-vezérigazgatója azt emelte ki, hogy ez lesz a Tribe hotelmárka második egysége Budapesten. Az első várhatóan még idén megnyílik az ugyancsak a Wing által fejlesztett Liberty komplexumban, ami egy kőhajításra van az FTC Üllői úti arénájától.

Az ingatlanfejlesztő céggel ebben a projektben is együttműködő Budapest Airport Zrt. fejlesztési vezérigazgatója, René Droese annyit tett ehhez, hogy az új hotelberuházás jól illeszkedik a sok évre szóló repülőptérfejlesztési programjukhoz, beleértve a 3. terminált is. Az Airport City-re keresztelt programban további kereskedelmi ingatlanok is helyet kaptak. Az új szállodához közel tervezik felépíteni a többszintes parkolóházat és az intermodális közlekedési csomópontot.