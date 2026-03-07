Valahol már drágább egy panel, mint egy téglalakás

Úgy megélénkült a panelpiac, hogy egyes helyeken már drágább egy panellakás, mint az azonos állapotú téglalakások – közölte a Zenga.hu az elemzései alapján. A panelek iránt több okból is nagy az érdeklődés. Egyrészt az új vagy újszerű tégla lakások a magas építési költségek miatt drágábbak lettek, ezekhez képest a panelek még mindig olcsóbbak. Élénkült is a kereslet irántuk, ami feljebb vitte az árakat.

A Zenga szerint míg tavaly február és idén február között a téglalakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál még kisebb a különbség: a téglalakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.

Bár a felújított és jó állapotú téglalakásokat még mindig drágábban kínálják, mint a paneleket, egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú tégla lakások átlagárát. Ennek egyik oka, hogy a panelek felújítása akár 100-200 ezer forinttal is olcsóbb lehet négyzetméterenként. Mivel egységes a szerkezetük, előre tudni, hogy pontosan milyen paraméterek alapján lehet felújítani. A legtöbb panelházat energetikailag korszerűsítették is, így a rezsijük is kiszámíthatóbb. A paneles lakótelepek is kedveltek, mert jól tervezettek, általában többféle szolgáltatás, iskola és bolt is van az ilyen környékeken.

Az árnövekedés oda vezetett, hogy van ahol már drágább is egy panel, mint egy azonos állapotú tégla lakás, például Pécsen és Tatabányán is. De Miskolcon, egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé.