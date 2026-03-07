2p

Valahol már drágább egy panel, mint egy téglalakás

mfor.hu

A rezsijük is kiszámíthatóbb és olcsóbb a felújításuk.

Úgy megélénkült a panelpiac, hogy egyes helyeken már drágább egy panellakás, mint az azonos állapotú téglalakások – közölte a Zenga.hu az elemzései alapján. A panelek iránt több okból is nagy az érdeklődés. Egyrészt az új vagy újszerű tégla lakások a magas építési költségek miatt drágábbak lettek, ezekhez képest a panelek még mindig olcsóbbak. Élénkült is a kereslet irántuk, ami feljebb vitte az árakat.

A Zenga szerint míg tavaly február és idén február között a téglalakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál még kisebb a különbség: a téglalakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.

Bár a felújított és jó állapotú téglalakásokat még mindig drágábban kínálják, mint a paneleket, egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú tégla lakások átlagárát. Ennek egyik oka, hogy a panelek felújítása akár 100-200 ezer forinttal is olcsóbb lehet négyzetméterenként. Mivel egységes a szerkezetük, előre tudni, hogy pontosan milyen paraméterek alapján lehet felújítani. A legtöbb panelházat energetikailag korszerűsítették is, így a rezsijük is kiszámíthatóbb. A paneles lakótelepek is kedveltek, mert jól tervezettek, általában többféle szolgáltatás, iskola és bolt is van az ilyen környékeken.

Az árnövekedés oda vezetett, hogy van ahol már drágább is egy panel, mint egy azonos állapotú tégla lakás, például Pécsen és Tatabányán is. De Miskolcon, egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé.

Egyre többen költöznének kijjebb, gyorsan drágulnak ezek az ingatlanok

A zártkerti ingatlanok piaca látványos élénkülést mutat 2026 első negyedévében, az Otthon Start Program kiterjesztése, és a 3 százalékos fix kamatú hitel lehetősége véget vetett a külterületi házak korábbi árhátrányának, azonnali, 12-18 százalékos drágulást váltott ki – közölte a Duna House. 

A vidéki nagyvárosokban is berobban az Otthon Start

Itt vannak az első kiemelt beruházások. Nem csak a fővárosban kezdődnek nagy fejlesztések.

44 négyzetméter 60 millió felett – elszálltak a debreceni lakásárak

Az Otthon Start feltételei, különösen a 1,5 millió forintos maximális négyzetméterár jelenti a plafont a debreceni újlakás-piacon. A Nagyerdő környékén és a megyeszékhely belvárosában viszont olyan projektek is vannak, ahol ennél is drágábbak a lakások, és azokra is vannak készpénzes vevők.

Ezekben a kerületekben lehetnek olcsóbbak az új lakások a paneleknél

Három csoportra szakadtak a budapesti kerületek a panellakás-piacon. Néhány kerületben már közelíti a 1,5 millió forintot a panellakások átlagos négyzetméterára, ezért a piacra kerülő új lakásokkal szemben vesztesen jöhetnek ki az árversenyből. A vidéki nagyvárosokban továbbra is megfizethetők maradtak a panellakások.

Hatéves csúcs is megdőlt a magyar lakásépítésben, és még csak most jön a java!

Több mint 28 ezer új lakásra adtak ki építési engedélyt Magyarországon 2025-ben, ez 37 százalékkal volt magasabb a 2024-es adatnál. Közben a használatba vételi engedélyek száma 9 százalékkal esett vissza, így alig 12 ezer lakás készült el az országban. Nem csak a budapesti piac indult élénkülésnek, a megyei jogú városokban például hatéves csúcs dőlt meg az építési engedélyek számában. Az igazi piaci felfutás pedig csak most indulhat be, hiszen tavaly egy sor olyan kormányzati program indult, melyek a kínálat élénkülését célozzák – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. 

Két nappal a választások előtt tartana kiárúsítást a kormány?

Tízmilliárdos telkeket passzolnának el gyorsan Lázár Jánosék.

Siófok és Keszthely húzzák fel a magyar újlakás-piacot

A legtöbb lakást Somogy megyében építik, ha lakosságarányos számítást végzünk – derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből. Zala megye is az élmezőnyben végzett, az eredmény pedig a két balatoni város, Siófok, Keszthely, illetve a tó környékének köszönhető. 

Nem hittük, de eljött: sorakoznak a 70-75 milliós panelek a Havannán

A Mennyit ér az ingatlanom? rovat laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár hetente jelentkező rovata egy-egy térség, vagy szektor piacáról. Ezen a héten Budapestnek azt a kerületét mutattuk be, ahol a főváros egyik legnagyobb, 665 lakásos lakóparkja épülhet fel, az újlakás-árak pedig sokkal alacsonyabbak, mint arra a hírek alapján számítanánk.

