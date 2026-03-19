Valakinek nagyon megtetszett a műemléki Melczer-kastély, ezért megvette az államtól

Valaki 310 millió forintért megvette a kékedi Melczer-kastélyt az államtól – derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós oldaláról. A különleges ingatlant 2024 februárja óta árulták, de csak most akadt rá egy, egyelőre ismeretlen vevő. A sokadik árverést március 5. és március 9. között tartották, és kikiáltási áron kelt el a kastély. Az nagyon gyakori az MNV árverésein, hogy a meghirdetett ingatlanok kikiáltási áron találnak gazdára, tehát nincs licitálás, mert csak egy ajánlat érkezik be, amelyik aztán a nyertes is lesz. A februári és márciusi adatokat átnézve a legértékesebb négy árverés is csak egyajánlatos volt. Ezek egyike volt a kékedi Melczer-kastély eladása is.

Új tulajdonosa van a kastélynak

Elsőként a boon.hu írta meg 2025 áprilisában, hogy egy jobb családi ház áráért kastélyt lehet venni Abaújban, mégsem kell senkinek. A cikk szerint az MNV 2024-ben félmilliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg a műemléki védettségű ingatlant, amihez több mint 53 ezer négyzetméteres terület tartozik, és az ingatlanhoz felújítási tervdokumentáció is készült, mivel a 2635 négyzetméteres kastély felújításra szorul, és csak részlegesen közművesített. A kastélyhoz tartozik egy fürdőház és egy bowlingpálya is.

1772-ben Melczer Pál elzálogosította tulajdonrészét a Ferenc nevű unokaöccse özvegyének. Miután sikerült elegendő pénzt összegyűjtenie földesurának, megkezdődtek az omladozó épületszárnyak helyreállítási munkálatai. Homlokzatát 1863-ban a romantika stílusjegyei szerint átalakították, de alapfalaiban megőrizte az eredeti várkastély elrendezését. 1979-ben történt meg régészeti kutatása és műemlékvédelmi helyreállítása. Sokáig kastélyszállóként üzemelt, ma már használaton kívül van

– olvasható a kastély leírása az árverési hirdetményben.

A kastélyszálló 2012-ig működött, de a boon.hu cikke szerint nem volt nyereséges, így az akkori fenntartó megyei önkormányzat átadta az épületet az államnak. Azóta a gyönyörű Melczer-kastély üresen állt, látogatni sem lehet, méretes, fekete vaskapu állja a turisták útját. A cikk szerint a leszármazottak szerették volna a rendszerváltás után valahogyan visszaszerezni a család egykori tulajdonát, de mindig az volt a válasz, hogy erre a privatizációs törvény nem ad lehetőséget, csak kárpótlási jegy jár érte. Most azonban újra magántulajdonba került a kastély, egyelőre azonban nem tudni, hogy ki az új tulajdonos. Erről küldtünk kérdést az MNV-nek, amint érkezik válasz, a cikkünket frissítjük.

Még egy kastélyt árul jelenleg az MNV, a nagydobosi Perényi-kastélyt. Ez még olcsóbb, a március 19-én induló liciten mindössze 151,4 millió forint a kikiáltási ár. A leírása szerint a főépület 1809-ben épült a Perényi család kastélyaként, klasszicista stílusban. A XIX. században történt egy jelentősebb átépítés, majd az 1964-ben történt felújítás után oktatási-nevelési célokra hasznosították. Ebben az időszakban épült a kastély területén az iskola több melléképülete is. Az ingatlan – a történelmi jelentőségére tekintettel – országos műemléki védelem alatt áll. Hosszú évek óta használaton kívül áll, ugyanakkor a hirdetmény szerint felújítást követően a régió gyöngyszeme lehet akár szálláshely biztosítása céljából.

Kapcsolódó cikk Egyajánlatos árveréssel privatizálták a sikondai szanatóriumot is 447 millió forint elég volt a vásárláshoz.

A Duna House februári elemzése szerint Magyarországon jelenleg 150-200 kastély és kúria keres gazdát, a kínálat 80 százaléka vidéken található, az árak pedig lokáció szerint 330 milliótól indulnak és elérhetik a 10 milliárd forintot. Ebben a piaci szegmensben, amely a Duna House prémium portfóliójának 2-2,5 százalékát adja, a külföldi vásárlók szerepe az utóbbi években folyamatosan csökkent, a keresletet a tőkeerős hazai magánszemélyek és vállalkozások határozzák meg.

A kastélyok átlagára a Duna House adatai szerint a községekben, kisebb városokban 330-350 millió forint körüli mozog, megyei jogú városokban 650 millió, míg Budapest belterületén 1,8 milliárd forint. A piacon jelenleg is találhatók többmilliárdos, ritka esetekben 10 milliárd forint feletti tételek is. A kínálat több mint fele már felújított, újszerű állapotú, így a vevők számára a kockázatot nem a vételár, hanem a magas fenntartási költségek jelentik.