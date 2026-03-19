Ingatlan Ingatlanpiac Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Valakinek nagyon megtetszett a műemléki Melczer-kastély, ezért megvette az államtól

Vég Márton

Egy jobb családi ház áráért talált gazdára a kékedi Melczer-kastély a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverésén, ahol csak egy ajánlat érkezett az ingatlanra.

Valaki 310 millió forintért megvette a kékedi Melczer-kastélyt az államtól – derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós oldaláról. A különleges ingatlant 2024 februárja óta árulták, de csak most akadt rá egy, egyelőre ismeretlen vevő. A sokadik árverést március 5. és március 9. között tartották, és kikiáltási áron kelt el a kastély. Az nagyon gyakori az MNV árverésein, hogy a meghirdetett ingatlanok kikiáltási áron találnak gazdára, tehát nincs licitálás, mert csak egy ajánlat érkezik be, amelyik aztán a nyertes is lesz. A februári és márciusi adatokat átnézve a legértékesebb négy árverés is csak egyajánlatos volt. Ezek egyike volt a kékedi Melczer-kastély eladása is.

Új tulajdonosa van a kastélynak
Fotó: keked.hu

Elsőként a boon.hu írta meg 2025 áprilisában, hogy egy jobb családi ház áráért kastélyt lehet venni Abaújban, mégsem kell senkinek. A cikk szerint az MNV 2024-ben félmilliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg a műemléki védettségű ingatlant, amihez több mint 53 ezer négyzetméteres terület tartozik, és az ingatlanhoz felújítási tervdokumentáció is készült, mivel a 2635 négyzetméteres kastély felújításra szorul, és csak részlegesen közművesített. A kastélyhoz tartozik egy fürdőház és egy bowlingpálya is.

1772-ben Melczer Pál elzálogosította tulajdonrészét a Ferenc nevű unokaöccse özvegyének. Miután sikerült elegendő pénzt összegyűjtenie földesurának, megkezdődtek az omladozó épületszárnyak helyreállítási munkálatai. Homlokzatát 1863-ban a romantika stílusjegyei szerint átalakították, de alapfalaiban megőrizte az eredeti várkastély elrendezését. 1979-ben történt meg régészeti kutatása és műemlékvédelmi helyreállítása. Sokáig kastélyszállóként üzemelt, ma már használaton kívül van

– olvasható a kastély leírása az árverési hirdetményben.

A kastélyszálló 2012-ig működött, de a boon.hu cikke szerint nem volt nyereséges, így az akkori fenntartó megyei önkormányzat átadta az épületet az államnak. Azóta a gyönyörű Melczer-kastély üresen állt, látogatni sem lehet, méretes, fekete vaskapu állja a turisták útját. A cikk szerint a leszármazottak szerették volna a rendszerváltás után valahogyan visszaszerezni a család egykori tulajdonát, de mindig az volt a válasz, hogy erre a privatizációs törvény nem ad lehetőséget, csak kárpótlási jegy jár érte. Most azonban újra magántulajdonba került a kastély, egyelőre azonban nem tudni, hogy ki az új tulajdonos. Erről küldtünk kérdést az MNV-nek, amint érkezik válasz, a cikkünket frissítjük.

Még egy kastélyt árul jelenleg az MNV, a nagydobosi Perényi-kastélyt. Ez még olcsóbb, a március 19-én induló liciten mindössze 151,4 millió forint a kikiáltási ár. A leírása szerint a főépület 1809-ben épült a Perényi család kastélyaként, klasszicista stílusban. A XIX. században történt egy jelentősebb átépítés, majd az 1964-ben történt felújítás után oktatási-nevelési célokra hasznosították. Ebben az időszakban épült a kastély területén az iskola több melléképülete is. Az ingatlan – a történelmi jelentőségére tekintettel – országos műemléki védelem alatt áll. Hosszú évek óta használaton kívül áll, ugyanakkor a hirdetmény szerint felújítást követően a régió gyöngyszeme lehet akár szálláshely biztosítása céljából. 

A Duna House februári elemzése szerint Magyarországon jelenleg 150-200 kastély és kúria keres gazdát, a kínálat 80 százaléka vidéken található, az árak pedig lokáció szerint 330 milliótól indulnak és elérhetik a 10 milliárd forintot. Ebben a piaci szegmensben, amely a Duna House prémium portfóliójának 2-2,5 százalékát adja, a külföldi vásárlók szerepe az utóbbi években folyamatosan csökkent, a keresletet a tőkeerős hazai magánszemélyek és vállalkozások határozzák meg.

A kastélyok átlagára a Duna House adatai szerint a községekben, kisebb városokban 330-350 millió forint körüli mozog, megyei jogú városokban 650 millió, míg Budapest belterületén 1,8 milliárd forint. A piacon jelenleg is találhatók többmilliárdos, ritka esetekben 10 milliárd forint feletti tételek is. A kínálat több mint fele már felújított, újszerű állapotú, így a vevők számára a kockázatot nem a vételár, hanem a magas fenntartási költségek jelentik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

A II. kerület most lépett a beépítés ellen.

Az Otthon Start újabb hulláma előtt még örülhettek a vevők a lakáspiacon

Az Otthon Start újabb hulláma előtt még örülhettek a vevők a lakáspiacon

Tavaly év végére kifutott a szeptemberben indult Otthon Start hitelprogram első rohama, így kicsit hűlt a lakáspiac. Ezzel párhuzamosan természetes jelenség volt, hogy nőtt az alku tere, átlagosan majdnem 6 százalékot tudtak faragni az irányárból a vásárlók – derül ki az OTP Ingatlanpont friss adataiból. A legkevesebbet továbbra is Budapesten lehetett alkudni. 

Villámgyorsan eladták a Szőlő utcai javítóintézetet

Villámgyorsan eladták a Szőlő utcai javítóintézetet

A vevő, aki egyelőre ismeretlen, az MNV árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett.

Megvan a lakásvásárlók új aranykorlátja

Megvan a lakásvásárlók új aranykorlátja

30 kilométeres sáv után ér véget az agglomerációs álom.

Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

Lehet Magyarországon olcsó vízparti nyaralót venni – mutatjuk, hol

Nem a Balaton partján, az biztos. Mi várható idén a nyaralópiacon?

416 millió forinttal tartozik, most a NAV árverezi el a szeszfőzdét a hátsó kertben

Újabb érdekességek a NAV árverési oldaláról.

Alig két napig lehet licitálni a Pénzügyminisztérium épületére – kiderült a kikiáltási ár is

Alig két napig lehet licitálni a Pénzügyminisztérium épületére – kiderült a kikiáltási ár is

Lehet készíteni a milliárdokat.

Szinte aprópénzért árverezik a Tisza Szállót, izgulhatnak a szolnokiak

Tavaly még egymilliárd forintért árulták Szolnok szimbolikus épületét a kínai tulajdonosai. Az önkormányzatnak nincs rá pénze, a város pedig nem túl vonzó a turistáknak.

Már egy pesti panel is megfizethetetlenül drága

Már egy pesti panel is igencsak drága

A vidéki paneleknél a vevői alku 4-5 százalékos.

A Balatonnál már 4-5 millió forint egy négyzetméter az újlakás-piacon

A Balatonnál már 4-5 millió forint egy négyzetméter az újlakás-piacon

Jelentősen lassulhat az ingatlanárak emelkedése a következő hónapokban, erről beszéltek a szakértők az OTP Ingatlanpont tájékoztatóján. Az új lakásfejlesztések döntő többsége egyelőre nem fér bele az Otthon Start program kereteibe, de a következő években ez változhat. Az ingatlan-befektetés megtérülése jelenleg nagyon alacsony, ezért inkább a saját részre vásárlók uralják a piacot, de a nagyvárosokban és a kiemelt beruházásoknál nem lehet alkudni a hirdetési árból.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168