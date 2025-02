Valami nagy bejelentésre készül a Mini-Dubajt elbukó beruházó

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely délelőtt megígérte: délutánra hivatalosan is vége a Mini-Dubajnak Megjelent a kormányhatározat, amely megengedi a főváros cégének az elővásárlást a Rákosrendező területén lévő fejlesztésre.

Ismert, a területet az állam az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt vevőnek kívánta volna értékesíteni, ám kiderült, a területre a főváros egyik cégének elővásárlási joga van, amely él is e lehetőséégel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!