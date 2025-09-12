Valami nem stimmel az Otthon Start körüli ígéretekkel – itt vannak a friss számok

A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon: szeptember első két hetében nem csökkentek, hanem még kicsivel emelkedtek is a lakásbérleti díjak – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Budapesten jelenleg átlagosan 211 ezer forintos havidíjért hirdetnek garzonlakásokat, de a többszobás ingatlanoknál is 5-7 százalékkal magasabbak a kínálati bérleti díjak, mint tavaly ilyenkor.

Az utóbbi egy évben mérsékeltebb volt a lakásbérleti díjak növekedése, ugyanakkor egyelőre elmaradt az Otthon Start program miatti fordulat. A várakozásokkal ellentétben a program szeptember első két hetében nem okozott érdemi csökkentést a díjakban, sőt, az albérleti szezon végére emelkedés volt tapasztalható.

“Hiába a nagy érdeklődés az Otthon Start program iránt, augusztus és szeptember első hetei között a bérbeadók is növelték a kiadásra hirdetett lakások bérleti díját, jellemzően 0,5-1,5 százalékkal”

- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Budapesten 200 ezer felett van az átlag

A zenga.hu adatai szerint Budapesten minden méretkategóriában emelkedni tudtak a bérleti díjak, igaz, a nagyobb lakásoknál ez jóval kisebb mértékű volt. Az 1-2-3 szobás lakásoknál most 5-7 százalékkal magasabbak a kínálati bérleti díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest, a 80 négyzetméteresnél nagyobb méretkategóriában viszont alig több mint 1 százalék volt az éves bérletidíj-növekedés.

A 40 négyzetméternél kisebb garzonlakásokat átlagosan 211 ezer forintos havidíjért hirdetik, a 40-59 négyzetméteres, többségében kétszobás lakásokat 285 ezerért, az ennél nagyobb 60-79 négyzetméteres lakásokat 395 ezer forintért. Az ennél is nagyobb, 80-99 négyzetméteres kategóriában pedig 512 ezer forint az átlagos havi bérleti díj a zenga.hu-n hirdetett lakásoknál Budapesten. Mint Futó Péter mondja, a magasabb bérleti díjnak ebben a kategóriában az az oka, hogy a nagyobb lakások magasabb arányban fordulnak elő a drágább budai, illetve belvárosi kerületekben, valamint a luxuslakások között is gyakoribb ez a méretkategória.

“Ez alapján egyelőre nem érte meg kivárni, de hangsúlyozni kell, hogy még mindig csak szeptember első felében járunk, és az Otthon Start programnak még csak most kötik meg az első szerződéseit, így a következő hónapokban mérséklődhet a bérleti díjak mostani növekedési üteme”

- magyarázza a zenga.hu elemzési vezetője.

A kereslet is kitart

A júliusi felfutás augusztusban kicsit mérséklődött ugyan, de még a nyár utolsó hónapjában is kifejezetten erős volt a kereslet a kiadó lakások iránt, az egyetemre készülők közül sokan feltehetően az elmúlt néhány hétben kezdtek csak el aktívabban lakást keresni.

A saját célú lakásvásárlók mellett várhatóan befektetési céllal is sokan fognak élni az Otthon Start program lehetőségével, mivel az ingatlan a magyarok között továbbra is népszerű befektetési termék.

“Az adataink azt mutatják, hogy a bérleti díjakhoz képest a lakások hirdetési árai sokkal magasabb ütemben emelkedtek Budapesten. Azonos méretkategóriákban vizsgálva a legkisebb lakások kínálati árai emelkedtek leginkább, egy év alatt 36 százalékkal drágultak a főváros ezen lakástípusai. De a nagyobb méretű lakásoknál is 25-33 százalék között volt az éves áremelkedés”

- mondta Futó Péter, hozzátéve, hogy augusztusról szeptember első hetére 2,5-4 százalékkal mentek feljebb a kínálati árak.

Kapcsolódó cikk Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár Budán a lakások többsége már 70 milliónál drágább.

Mivel idén mérséklődött az elmúlt években a bérleti díjak emelkedése, a hozamok így minden méretkategóriában csökkentek. “Vagyis a kiadásból származó hozam most kisebb, mint egy éve, jóllehet az elmúlt egy évben ezt bőven kompenzálta a tulajdonosok számára az áremelkedés” – hívta fel a figyelmet Futó Péter.