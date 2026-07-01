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Ingatlan Duna House Ingatlan

Valami történt az ingatlanpiacon júniusban

mfor.hu

Megugrott az adásvételek száma.

2026 júniusában országosan 9 862 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 222 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A júniusi 9 862 tranzakciószám 10,9 százalékkal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, mindössze 0,5 százalékos az elmaradás.

(Forrás: Duna House)
(Forrás: Duna House)

A májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A hátterében az eladói oldal óvatos korrekciója állhat – nőtt az áron csökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.

 

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 júniusában várhatóan 222 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik. A volumen 12,3 százalékkal marad el a májusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi júniusi adatokhoz viszonyítva viszont továbbra is jelentős, 54,5 százalékos bővülést mutat.

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