Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Fontos kormánydöntések bővítik tovább az Otthon Start hitel lehetőségeit - jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, az Otthon Start Programiroda vezetője közösségi oldalán.
Panyi három változást emelt ki.
- Mostantól a szülők és a házastársak mellett a testvérek is bevonhatók a hitelügyletbe, adóstársként.
- Ha a testvérek közösen örökölnek egy családi ingatlant, akkor lehetőségük lesz arra, hogy az Otthon Start fix három százalékos hitelével megvásárolhassák testvérük tulajdonhányadát.
- Az önkormányzati bérlakásban élők is felhasználhatják az Otthon Start hitelt arra, hogy megvásárolják a bérlakást. Erre azért van szükség, mert az Otthon Start nem engedi meg, hogy az ingatlan vételára és piaci ára közötti eltérés 20 százaléknál nagyobb legyen. Márpedig az önkormányzat ezeknek a bérlőknek sokszor 20 százaléknál nagyobb kedvezményt ad a vételárból, a piaci árhoz képest, miután már akár évtizedek óta is benne laknak.