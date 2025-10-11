Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig.