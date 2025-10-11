Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ingatlan Ingatlan Otthon Start Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Imre Lőrinc
Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Fontos kormánydöntések bővítik tovább az Otthon Start hitel lehetőségeit  - jelentette be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, az Otthon Start Programiroda vezetője közösségi oldalán.

Panyi három változást emelt ki.

  • Mostantól a szülők és a házastársak mellett a testvérek is bevonhatók a hitelügyletbe, adóstársként.
  • Ha a testvérek közösen örökölnek egy családi ingatlant, akkor lehetőségük lesz arra, hogy az Otthon Start fix három százalékos hitelével megvásárolhassák testvérük tulajdonhányadát.
  • Az önkormányzati bérlakásban élők is felhasználhatják az Otthon Start hitelt arra, hogy megvásárolják a bérlakást. Erre azért van szükség, mert az Otthon Start nem engedi meg, hogy az ingatlan vételára és piaci ára közötti eltérés 20 százaléknál nagyobb legyen. Márpedig az önkormányzat ezeknek a bérlőknek sokszor 20 százaléknál nagyobb kedvezményt ad a vételárból, a piaci árhoz képest, miután már akár évtizedek óta is benne laknak.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

Lázár János engedélyével a Pénzügyminisztériumot is eladják

A kikiáltási ár: 37,6 milliárd forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban még nem költözött ki belőle.

A milliárdosok nem szeretnek felújítással bíbelődni

Kulcsrakész budai villákat keresnek.

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

Nem támogatja a kerületi Fidesz-frakció a lakás eladását a Somlai-családnak. 

Kellemetlen meglepetés érheti az Otthon Startra pályázókat

Bizonyos újépítésű lakások esetén nem igényelhető a kedvezményes hitel.

Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Országosan húsz százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel szeptember első három hetében.

