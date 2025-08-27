Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

A CrediExpert szakértőit idézve a 24.hu azt írja, hogy miközben a fix 3 százalékos Otthon Start programban maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni, egy másik programban ugyanilyen kamatra akár 100 millió is elérhető.

Aki kifejezetten bérbeadási célú ingatlan vásárlását tervezi, az Otthon Start Program keretében elérhető, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatott kölcsön dupláját, akár 100 millió forintot is felveheti, ha az ingatlant egyéni vállalkozóként vagy mikro- illetve kisvállalkozásán keresztül vásárolja meg – hívja fel a figyelmet a céges finanszírozásokkal foglalkozó CreditExpert.

A maximum 100 millió forint összegű Széchenyi Mikrohitel MAX+ beruházási hitel az Otthon Start Programhoz hasonlóan a jelenleg a teljes futamidőre változatlan, nettó 3 százalékos kamattal nyújt forrást a mikro- és kisvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, és akár kezdő vállalkozásoknak is.

A Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció projekttípustól függően jellemzően 10 és 25 százalék közötti önerővel érhető el, és maximum futamideje 10 év.

Ez a lehetőség tovább növelheti a keresletet az ingatlanpiacon, miközben a szakértők máris arról beszélnek, hogy az áremelkedés „megeheti” az Otthon Start jelentette előnyöket.