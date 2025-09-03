Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Ingatlan Albérlet Otthon Start

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

mfor.hu

Kétéves mélypontra zuhantak a bérleti díjak, mivel az albérletkeresők kivárnak, inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Drasztikus fordulat következett be a budapesti albérletpiacon augusztusban: a keresleti bérleti díjak 8 százalékkal estek vissza júliushoz képest, és ezzel kétéves mélypontra süllyedtek – mutat rá legfrissebb elemzésében a Rentingo bérbeadó platform. A 212 ezer forintos átlagos keresleti árnál kevesebbet utoljára 2023 augusztusában fizettek volna a bérlők egy fővárosi bérlakásért.

A bérbeadók ezzel szemben egyelőre nem engednek: a kínálati bérleti díjak továbbra is a nyár folyamán elért szinteken tetőznek, az elvárt összegeken csak lassan és nehezen hajlandóak engedni. A piac így erőteljesen kettészakadt, az árolló pedig olyan szélesre nyílt, amire 2022 szeptemberében volt utoljára példa.

A Rentingo szerint a kereslet visszaesésének egyértelmű oka a szeptemberben induló Otthon Start Program. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel komoly lehetőséget jelent azoknak a bérlőknek, akik rendelkeznek megfelelő megtakarítással a szükséges önerőhöz, illetve stabil, magasabb jövedelemmel a hitelképességhez. Mivel ők szeretnék kihasználni a kedvezményes hitelt, inkább kivárnak, így első körben épp az a réteg esett ki a keresleti oldalról, akik az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandóak voltak megfizetni. Hiányuk a piacról ezért az átlagos keresleti szint drasztikus visszaesését eredményezte.

A bérbeadó platform arra is felhívja a figyelmet elemzésében, hogy az Otthon Start Program révén megvalósuló vásárlások jelentős része befektetési céllal történhet majd, ezek az ingatlanok pedig előbb-utóbb a bérlakáspiacon jelennek meg. Amennyiben ez bekövetkezik, a bővülő kínálat nehezítheti a bérbeadókat a bérletidíj-emelésben, a kínálati átlagár így idén várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki üvegplafont.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Rajka megszabta a beköltözés díját. 

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Enyhítették az életkori megkötést.

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Több mint négy éve nem volt olyan, hogy ennyien érdeklődtek eladó ingatlanok iránt. Az ingatlan.com oldalán az új hirdetések száma emelkedett, mégis kevesebb lakás érhető el: a kereslet felszívja a kínálatot.

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Az ügyfelek és a bankok is készülnek a program hétfői indulására, de mindenhol ugyanúgy lesz elérhető a 3 százalékos hitel?

Szomorú hírek jöttek az építőiparról

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Elviszi az előnyöket a drágulás a szakértők szerint.

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Ismét nő a magyar ingatlanok ára, ami jól beleillik a 2015 óta látható hektikus, ám végeredményben egyirányba mutató mintázatba. Tíz év alatt ráadásul egy autó árával lett drágább egy lakás. Ez azt is mutatja, hogy felborult a vagyontárgyak ára közti eddigi relatív egyensúly. Ám az ingatlanárak hamarosan vissza is eshetnek, legalábbis Budapesten…  

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Az előkészítés folyik, a döntést szeptemberre ígérték.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168