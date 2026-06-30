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Van klímája? Több millió forint pluszpénzt jelenthet

mfor.hu

Komoly fegyvertény, örömhír a klímával hűsölőknek.

A klímaberendezés nem csupán kényelmi extrának számít a lakáspiacon, hanem jelentősen befolyásolhatja az eladási árat. Az ingatlan.com legfrissebb, extrém kánikula apropóján készített elemzése közel 10 ezer, 2026-ban értékesített – vagyis a tulajdonosok által eladottként megjelölt – lakóingatlan adatain alapul.

A portál közölte:

A klímával felszerelt ingatlanok átlagos négyzetméterára szinte minden településtípuson számottevően meghaladta a légkondi nélküli otthonokét.

Fontos megjegyezni, hogy a klíma megléte vagy hiánya önmagában nem magyarázza a teljes árkülönbséget, hiszen jellemzően eleve a jobb állapotú, korszerűbb ingatlanok rendelkeznek légkondicionáló berendezéssel.

Egy ilyen megérhet még akár 10 millió forintot is
Egy ilyen megérhet még akár 10 millió forintot is
Fotó: Illusztráció

Szintén jelentős különbségek vannak a felkapott és kevéssé keresett települések árszintjei között ugyanazon településtípuson belül. Ugyanakkor a nyári hőség és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás miatt a vevők számára érezhetően egyre fontosabb szempont lett a klíma megléte vagy hiánya. Ráadásul egy korszerű klímaberendezés nemcsak hűtésre, hanem fűtésre vagy annak rásegítésére is alkalmas.

„Ez pedig a korábbi évek energiapiaci bizonytalanságai fényében szintén tovább növeli az értékét” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hatalmas különségek

Az ingatlan.com statisztikái településtípusonkénti bontásban arra világítanak rá, hogy a fővárosi társasházi lakásoknál okozza a legkisebb árkülönbséget a klíma megléte vagy hiánya. A budapesti klímás lakások átlagos négyzetméterára közel 8 százalékkal, mintegy 105 ezer forinttal haladta meg a légkondi nélküli ingatlanokét.

  • Ez egy 50 négyzetméteres lakásnál átlagosan 5,3 millió forintos különbséget jelentett.

Más a helyzet a megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken található lakásoknál, amelyek négyzetméterenként 124 ezer forinttal magasabb áron találtak gazdára, ami 6,2 milliós tételt jelentett egy 50 négyzetméteres lakásnál. A kisebb városok vagy községek lakásainál még látványosabb az árkülönbség,

amely egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében meghaladja a 10 millió forintot is.

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