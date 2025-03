Végleg bedőlt a budapesti mini-Dubaj – már a honlapot is eltüntették

Március második felében aztán valami megváltozott, ugyanis az eddig grandbudapest.com néven futó weboldal csak hibát jelez, és az Eagle Hills oldaláról is eltűnt minden , a bedőlt budapesti projektre utaló információ – azaz minden bizonnyal az arab befektető tényleg letett Rákosrendezőről.

Ahogy arról korábbi, helyszíni riportunkban is írtunk, február közepén még a Magyarországon a rákosrendezői területre leszerződő, Egyesült Arab Emírségekbeli Eagle Hills ingatlanfejlesztő irodájában egyáltalán nem tudtak arról, hogy bármi baj lenne a budapesti projekttel – holott ekkor már tudni lehetett, hogy a főváros él az elővásárlási jogával:

Semmi sem utal már arra, hogy Budapesten bármit is tervezett volna az Eagle Hills.

