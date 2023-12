Végre megsimogathatja a bankárok buksiját Orbán Viktor

Drasztikusan csökken januártól a CSOK plusz konstrukció kamata az eddig a piacon elérhető CSOK hitelkamathoz képest a csütörtök éjjel megjelent kormányrendelet szerint - jelezte Gergely Péter a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Több mint 300 bázisponttal kisebb kamat

A CSOK Plusz mindenkori kamata továbbra is az ötéves az állampapírpiaci folyamatokhoz kötött. A december 31-ig érvényben lévő CSOK hitel esetében az 5 éves állampapír aukciók utolsó 3 hónapjában kialakult átlaghozam 130 százalékát + 3 százalékot kitevő kamattal kell számolni. A CSOK Plusz esetében az átlaghozam 110 százaléka csak a vetítési alap, s ezen felül a korábbi 300 helyett már csak 100 bázispontos felárat érvényesíthetnek a bankok.

Az Államadósság Kezelő Központ által a feltételek alapján számított átlaghozam novemberben 7,54 százalék volt. Ezzel számolva a CSOK hitel terhe a most szerződők számára 12,8 százalékos. Ezzel szemben a januártól életbelépő számítás szerint a bankok induló kamata a mostani referenciahozammal számolva 9,3% alatt marad majd– hívta fel a figyelmet Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ez számottevő könnyebbséget jelent majd a hitelfelvevőnek, de elsősorban magának az államnak, hiszen a feltételek teljesülése esetén az ügyfelek által fizetett 3 százalékos kamat és CSOK hitel meghatározott kamata közötti különbséget a költségvetés kamattámogatásként téríti meg a pénzintézetek számára

„Azonnal” leköveti a CSOK Plusz kamat a piacot

A pénzintézetek számára a korábbi konstrukcióhoz képest jelentős kamatveszteséget okozó új szabályozás ráadásul még egyet csavar jövedelmezőségen. A magas inflációs környezetben természetesen az állampapírpiaci referenciahozamok is magas szinten vannak. Épp ezért az új jogszabály úgy rendelkezik, hogy a CSOK Plusz hitel kamatperiódusa az első öt évben háromszor is változik, azaz háromszor kell a mindenkori piaci állampapír referenciahozamhoz igazítani a kölcsön kamatozását. Eszerint a szerződést aláírását követő első, illetve a második évfordulón is lejár a hitel kamatperiódusa, ezt követően pedig újabb három év múlva, a CSOK Plusz 5. évében kell majd harmadszor hozzáigazítani a pénzpiaci kamatokhoz.

Jó a matek. Fotó: Pixabay

A hitel akár 25 éves fennállása alatt az 5. évtől öt évente kerül sor újabb kamatperiódus zárásra és kamatmódosításra. A jelenleg érvényben lévő CSOK szabályok szerint a pénzintézetek az idei évben kibocsátott CSOK hitelek esetében öt éven keresztül számíthatják fel az államnak, illetve - a feltételek nem teljesítése esetén az ügyfélnek – a CSOK hitel megemelt kamatát - emlékeztetett Gergely Péter.

Akciók biztosan lesznek

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a fentiek miatt az ügyfelek (és az állam) számára kedvezőbb kamatozású termékek lesznek elérhetőek a piacon, amelyek induló kamatszintje remélhetőleg a következő hónapokban még tovább csökken majd. A bankok számára a CSOK Plusz így lényegesen szerényebb megtérüléssel kecsegtet, ám induló kamatszintje jó eséllyel a lakáshitel kamatplafon felett lesz, azaz a piaci hiteleknél még így is magasabb hasznot hozhat.

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely betartotta az ígéretét Megjelent a CSOK Plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Bár a korábbi bőkezű akciózásra kevesebb jut majd, Gergely Péter várakozásai szerint nem maradnak ajánlatok nélkül a fiatal családok, hiszen az elmúlt hónapok kihelyezési nihilje után a bankok között komoly verseny indul majd az új feltételekkel bíró CSOK Plusz iránt érdeklődőkért.