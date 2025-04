Vérfagyasztó ponthoz érkezett a lakáspiac Budapesten

A Duna House előrejelzése szerint 2025 második felében az újépítésű lakások négyzetméterárai országos szinten enyhe, Budapesten viszont továbbra is 3-7 százalékos növekedést mutathatnak, különösen a külső pesti kerületekben és a budapesti agglomerációban, ahol szűkebb a kínálat – írták.

Hozzátették, a Duna House elemzői szerint ár-érték arányban jelenleg a XIV., XIX. és XX. kerületek kínálnak kiegyensúlyozott megoldást, ugyanis ezek a városrészek még elérhetőbb áron kínálnak újépítésű lakásokat, valamint infrastruktúrájuk, közlekedésük és a szolgáltatásaik is fejlettek. Befektetési szempontból továbbra is figyelemre méltó a VIII. és IX. kerület, ahol a bérbeadási hozam és a hosszú távú értéknövekedési potenciál kedvező, emellett nagy lakásszámú fejlesztései révén még a XIII. kerület mutat stabil keresletet a bérlők körében.

