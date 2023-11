Veszélyben a nyugdíjasok - továbbra is szabadon partizánkodhatnak a lakásért életjáradékot kínáló cégek

Erre költi a NER a sok pénzének egy részét - A hét videója

Esnek az állampapírhozamok, ha van megtakarítás, érdemes kicsit átcsoportosítani. Kézenfekvő az ingatlan, de nem mindegy, melyik területe. Bérbeadásra most már lehet lakást venni itthon és akár Csehországban vagy Nyugat.-Európában is. De miért viszi külföldre egyre több magyar nagyvállalkozó, köztük a NER-hez tartozók is a pénzt és főleg mit vesznek ott, ami sok pénzt hozhat? Erről beszélt A hét videójában Csabai Károly főszerkesztő és Mester Nándor, lapunk ingatlanpiaci szakértője.