Veszprémben drágultak a lakások a legnagyobb mértékben tavaly

Egy közepes méretű újszerű lakásra már elég lehet a CSOK Plusz - A hét videója

Friss pénz jelenik meg a vevők zsebében és ezt tudják az eladók is, akik ennek megfelelően már nem fognak engedni az árból. Az infláció is megtámasztja az árakat, így akik most hétvégén nem nyerik meg az ötöslottó főnyereményét és saját lakásra vágynak, nem sokáig halogathatják a döntést. Hol és mekkora méretű ingatlant célozhatnak meg ezek a vevőjelöltek? Erről is beszélt Csabai Károly főszerkesztő és Mester Nándor felelős szerkesztő.