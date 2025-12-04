2p

Ingatlan Matolcsy Ádám

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köreihez köthető New York-i luxuslakásnak – itt az árcédula

mfor.hu

Közel 10 milliárd forintért kelhet el.

A Telex vette észre a New York-i ingatlanpiacot követő Marketproof portálon azt a hírt, miszerint vevőt találtak a Crown Building felhőkarcoló 18 emeletének nagy részét elfoglaló luxuslakásnak: 29 950 000 dollárért (körülbelül 9,8 milliárd forintért) kelhet el. A vevő személye nem ismert.

A portál emlékeztetett, a lakás először 2024 tavaszán került eladósorba, akkor még 40 millió dollár volt az irányára. Idén nyáron a három hálószobás és három és fél fürdőszobás lakás árát most 5 050 000 dollárral (nagyjából 1,7 milliárd forinttal) csökkentették, majd szeptemberben vitték le az árát arra a 29,9 milliós összegre, amin végül elkelt.

Fordulatos háttér

A 444 még 2022 végén írta meg, hogy Matolcsy Ádám környezete sejlik fel a megvásárlása mögött: a lakás 14 milliárd forintért kelt el 2022-ben, a cikk szerint bár az azt megvásárló céget, az MN A18 LLC-t az Egyesült Államokban jegyezték be, a vevő valójában magyar volt.

A portál szerint cég bejegyzésére egy bizonyos R. E. volt a meghatalmazott, a hivatalos adásvételi szerződést pedig az akkor a Somlai Bálint-féle Raw Developmentnél dolgozó L. T. írta alá 2022. június 30-án.

