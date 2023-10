Vigyázat! Több banánhéjon is elcsúszhatnak a CSOK-osok

A nagyvárosokban élő, gyermeket nevelő családok már csak közel három hónapig vehetik igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK-ot) a mostani formájában. Az állami támogatási rendszer átalakításának eddig elhangzott részletei miatt azon családoknak, amelyekben már megszülettek a gyermekek, mielőbb lépniük kell a december végén lejáró határidő miatt, ha biztosra szeretnének menni. A jó hír, hogy a határidő a beadásra, banki befogadásra vonatkozik.

A határidő betartásában segít a felkészültség

Mivel a támogatás és az ingatlan megvásárlásához adott esetben szükséges kedvezményes, illetve piaci hitel ügyintézése időbe telik, nem árt elkezdeni a folyamatot azoknak, akik igénybe akarják venni a nagyvárosi CSOK-ot. A kérelmeket ugyan 2023. december 29-ig lehet beadni a bankfiókokba, ám ettől eltérhetnek egyes bankok, és előfordulhat, hogy a választott pénzintézetnél valamivel korábban kell benyújtani az igénylést. Az év végén beadott kérelmek esetén a hitel folyósítása átcsúszhat a jövő évre – hívják fel a figyelmet a money.hu szakértői.

Már három hónap sem maradt a cselekvésre. Fotó: Mfor/Mester Nándor

A CSOK feltételei szigorúak, és sokszor nem könnyű eligazodni bennük, a jogosultsághoz szükséges dokumentumoknak, igazolásoknak pedig az igényléshez hibátlannak kell lenniük. Ha mégis hiánypótlásra van szükség az ügyintézésben, akkor viszont könnyen kifuthatunk a rendelkezésre álló időből. Ezért érdemes szakértővel egyeztetni még az igénylés előtt, nehogy egy apró, egyébként orvosolható hiba miatt idő hiányában bukjuk a támogatást.

Az ingatlannal is menjünk biztosra

A money.hu szakértői azt is javasolják, hogy a CSOK iránt érdeklődők kérjenek előzetes értékbecslést a kiszemelt ingatlanra. Tapasztalatok alapján gyakran előfordul ugyanis, hogy a lakóingatlan, amit a CSOK igénybevételével szeretnénk megvásárolni, nem felel meg a támogatás kritériumainak.

Ha azonban élünk az előzetes értékbecslés adta lehetőséggel, akkor nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy az ingatlan miatt bukjuk el a támogatást. Érdemes tudni, hogy az értékbecslést a bank rendeli meg, és jellemzően egy-két héten belül születik meg ennek eredménye.

Kamatcsökkentés helyett egyedi kamatkedvezmények

Amennyiben piaci lakáshitelre is szükség van a finanszírozáshoz, semmiképp ne riadjunk meg a banki hirdetményekben szereplő, esetenként magas hitelkamatoktól. A pénzintézetek ugyanis egyre gyakrabban engednek a piaci lakáshiteleik kamatából. Ha CSOK támogatást és kedvezményes lakáshitelt is igénybe veszünk, akkor pedig további egyedi kamatkedvezményre is számíthatunk. A piaci lakáshiteleknél ráadásul a hitelkiváltás, vagyis a hitelünk olcsóbbra cserélése is lehetőséget nyújthat a jövőben, ha a kamatok mérséklődésével csökkentenénk a pénzügyi terheket.

A money.hu szakemberei összességében azt tanácsolják tehát, hogy aki az idei feltételekkel szeretne élni a városi CSOK adta lehetőséggel, mielőbb tegyen lépéseket az állami támogatás megszerzésére. Válassza ki a megfelelő lakóingatlant, előzetes értékbecslés segítségével tisztázza, hogy az megfelel-e a CSOK feltételeinek, és tegye meg a támogatás igényléséhez, valamint a hitelfelvételhez szükséges lépéseket. Az adásvételi szerződésben ugyanis már pontosan meg kell határozni a vételár kifizetésének ütemtervét és határidejét, és ha ez CSOK támogatás, kamattámogatott hitel, illetve piaci lakáshitel segítségével történik, akkor a folyósító bankot is. A teljes folyamat heteket, hónapokat vehet igénybe, hogy mennyit, az nem csupán az igénylőn múlik.