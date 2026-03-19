Villámgyorsan eladták a Szőlő utcai javítóintézetet

Vég Márton
A vevő, aki egyelőre ismeretlen, az MNV árverésén 2,6 milliárd forintos ajánlatot tett.

Sikeres volt a Szőlő utcai javítóintézet (vagy más néven Szőlő utcai Gyermekotthon) épületére kiírt árverés: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós oldáról kiderül, hogy a március 13. és március 17. között zajló licitáláson 2 ajánlat érkezett be, a második végül a nyertes is lett. Így az ingatlant 2,6 milliárd forintért vette meg valaki. A licitlépcső 4 millió forint volt, így a két ajánlat között ennyi volt a különbség.

A licitálás anonim, így egyelőre nem lehet tudni, hogy ki az ismeretlen új tulajdonosa a javítóintézet épületének. Hogy ezt megtudjuk, küldünk kérdést az MNV-nek, amint érkezik válasz, azonnal közöljük.

Sikerült hamar eladni az épületet
Fotó: Google Maps

Az március elején derült ki, hogy elárverezik az intézet épületét. Az E-árverés honlapján 2,6 milliárd forintos kikiáltási áron szerepelt az ország egyik legsúlyosabb gyermekvédelmi botrányának helyszíne, amit a kormány januárban záratott be azonnali hatállyal. „A belügyminiszter 2026. március 14. határnappal jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet, ez a kiürítés legkésőbbi időpontja” – írta akkor a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 444.hu megkeresésére.

A Belügyminisztérium nem tartott igényt az értékes óbudai ingatlanra. „Figyelemmel arra, hogy a jövőben az érintett ingatlan már nem lát el belügyi szakmai feladatokat, így annak vagyonkezelői joga – az állami vagyonról, illetve az azzal való gazdálkodásról szóló jogszabályi előírások betartásával – megszüntetésre kerül.”

Az árverési hirdetmény szerint a „közepes” állapotban lévő ingatlanra nem volt elővásárlási joga a III. kerületi önkormányzatnak. Egyetlen teherként azt említik, hogy a főépület túlnyúlik a földhivatali telekhatáron, mert az épület sarka rálóg egy másik helyrajzi számú ingatlanra.

A mintegy 13 ezer négyzetméteres épület kikiáltási ára 2,465 milliárd forint, a vele együtt árverésre bocsátott, Kenyeres utcában található 431 négyzetméteres ingatlané pedig 188 millió forint. Így igazából ezt a két épületet vette meg valaki.

A környezetet elsősorban lakóépületek, társasházak és kisebb vállalkozások alkotják, emellett számos helyi szolgáltató és üzleti egység is jelen van. A Szőlő utca Óbuda dinamikusan fejlődő, városi jellegű területén fekszik, ahol a közelben bevásárlási lehetőségek, kisebb irodák, szolgáltatóüzletek, valamint vendéglátóhelyek is könnyen elérhetők

- reklámozzák a volt javítóintézetet a hirdetményben.

Előnyként említik, hogy a közlekedési adottságok kedvezőek: a Szőlő utca közelében található buszmegállók és a kerület egyéb tömegközlekedési kapcsolatai gyors és közvetlen összeköttetést biztosítanak a belváros, valamint a budai központok irányába. Az épületeket teljesen kiürítették, így az ingóságok nélkül szerezte meg valaki. A 444 értesülései szerint részben elítélt bűnelkövetők végezték a Szőlő utcai javítóintézet épületének kiürítését.

A gyermekvédelmi botránnyal kapcsolatos utolsó érdemi hír, hogy a Fővárosi Törvényszék február végén meghosszabbította a letartóztatását a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatójának, akiről a kinevezése után került elő egy olyan videó, amin előbb beleveri az intézet egyik fiatal lakójának fejét a padba, majd kirángatja onnan, és a földön fekvő fiúra rálép, belerúg, rángatja, a falhoz szorítja. Kovács-Buna Károly elismerte, hogy ő van a felvételeken, de szerinte azokat kiragadták a kontextusukból. A 444 cikke szerint  azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták.

Juhász Péter Pált és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután a vádak szerint több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd később igazgatóként dolgozó Kovács-Buna Károly, valamint az egyik intézeti pszichológusnő hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazta a nevelése, felügyelete alatt álló gyerekeket.

A gyanú szerint a volt igazgató ezen felül a korábbi intézményvezető, Juhász Péter Pál által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonását is akadályozta.

A Szőlő utcai ügyben a legfőbb ügyész szerint 15 kiskorú sértett van eddig. A 24.hu információi szerint  a Központi Nyomozó Főügyészség május 28-ig meghosszabbította Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását is.     

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

