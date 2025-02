Visszavonulót fújtak Nagy Mártonék

Kapcsolódó cikk Nagy Márton ezt is megígérte a turisztikai szektornak Az ősztől létrehozzák a szektor saját bankját, a turisztikai bankot, amely a Tourinform irodák hálózatán keresztül fogadja majd a hiteligényeket.

A szálláshely-minősítési eljárás kapcsán lefolytatott társadalmi párbeszéd világosan rámutatott arra, hogy a díjmentesség fenntartása olyan széles körű ágazati igény, amely hozzájárul a turizmus gerincét adó kis- és középvállalkozások növekedési lendületének megtartásához és további erősítéséhez. Éppen ezért a minősítési eljárások továbbra is ingyenesek maradnak. A döntés egyszerre szolgálja a turizmusból élő családok gyarapodását és a teljes ágazat további fejlődését – áll a közleményben.

Véleményük szerint a 2024-es rekordév is bizonyította, hogy a turizmus a magyar gazdaság egyik fő motorja: a GDP közel 13 százalékát biztosítja, és jelentős mértékben járul hozzá a költségvetési bevételekhez is. 2025 a családok és a vállalkozások éve, a turizmus pedig 400 ezer magyar család megélhetését biztosítja.

