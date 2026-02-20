VSqaure: két nappal a választások előtt tartana kiárusítást a kormány?

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírójának forrásai szerint az Orbán-kormány terveket dolgozott ki a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanok értékesítésére az április 12-i választásokat megelőző hetekben.
Az értékesítést szervező állami cég, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. már elkezdte házon belül köröztetni a pályázati kiírás tervezetét.
„Forrásaim elmondása alapján a kormány eladná például Kelenföldön az Indóházat és környékét, illetve a Volánbusz-pályaudvar körüli rész, a Déli mindkét oldalán lévő állami területeket, a Nyugatinál pedig a Podmaniczky utca menti sáv nagy részét. Ez a lista azonban nem teljes”
– írja Panyi.
Az ingatlanok együttesen sok tízmilliárd forintot érhetnek, de akár százmilliárd forint feletti is lehet a piaci érték. Olyan központi területekről van szó, melyekkel az elmúlt évtizedekben még hatalmas tervei voltak a kormánynak (például kormányzati negyed) – ezek szerint viszont már nincsenek.
Az időzítés különösen érdekes.
„Forrásaim szerint a kormány a jelenlegi tervek szerint április 10-ig – ez ugyebár két nappal a parlamenti választás előtt van – kíván szerződést kötni a leendő vevőkkel, akik a hírek szerint a hatalomhoz közel álló cégek és üzletemberek lehetnek. A sietségre nincs igazán hivatalos indoklás”
– fogalmaz Panyi Szabolcs, aki kérdéseket is küldött Lázár János minisztériumának, de egyelőre nem kapott választ.
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője pedig arról ír, hogy vasúti forrásai megerősítették a VSquare értesüléseit.
„ Ez teljes nonszensz, végkiárusítás választás előtti pánikban”
- írja Vitézy, aki szerint ezt a tervet már egyszer megakadályozták, és most újra ezt kell tenni..
„Első lépésben a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen azt fogom javasolni, Budapest egységesen és világosan utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek kijátszását, és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására”
- teszi hozzá.