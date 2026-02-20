VSqaure: két nappal a választások előtt tartana kiárusítást a kormány?

Panyi Szabolcs, a VSquare újságírójának forrásai szerint az Orbán-kormány terveket dolgozott ki a budapesti főpályaudvarok körüli állami tulajdonú ingatlanok értékesítésére az április 12-i választásokat megelőző hetekben.

Az erőfeszítéseket Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériuma (ÉKM) koordinálja, amely utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban szabaduljanak meg a főváros négy főpályaudvara – a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföld – körüli kihasználatlan, elhanyagolt és fejlesztetlen telkektől és jórészt elhagyott, nem használt épületektől. Az értékesítést szervező állami cég, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. már elkezdte házon belül köröztetni a pályázati kiírás tervezetét.

„Forrásaim elmondása alapján a kormány eladná például Kelenföldön az Indóházat és környékét, illetve a Volánbusz-pályaudvar körüli rész, a Déli mindkét oldalán lévő állami területeket, a Nyugatinál pedig a Podmaniczky utca menti sáv nagy részét. Ez a lista azonban nem teljes” – írja Panyi. Kapcsolódó cikk Bécs lehet a legjobb példa a NER-nek a pályaudvarok hasznosításában Jobb, ha Lázár János feladja a rettegést az osztrák fővárostól és inkább tanul tőle.

Az ingatlanok együttesen sok tízmilliárd forintot érhetnek, de akár százmilliárd forint feletti is lehet a piaci érték. Olyan központi területekről van szó, melyekkel az elmúlt évtizedekben még hatalmas tervei voltak a kormánynak (például kormányzati negyed) – ezek szerint viszont már nincsenek. Kapcsolódó cikk Milliárdokkal olcsóbban passzolnák el Nagy Márton minisztériumának épületét 7 milliárdot engedtek az árból. Az időzítés különösen érdekes. „Forrásaim szerint a kormány a jelenlegi tervek szerint április 10-ig – ez ugyebár két nappal a parlamenti választás előtt van – kíván szerződést kötni a leendő vevőkkel, akik a hírek szerint a hatalomhoz közel álló cégek és üzletemberek lehetnek. A sietségre nincs igazán hivatalos indoklás” – fogalmaz Panyi Szabolcs, aki kérdéseket is küldött Lázár János minisztériumának, de egyelőre nem kapott választ.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője pedig arról ír, hogy vasúti forrásai megerősítették a VSquare értesüléseit.

„ Ez teljes nonszensz, végkiárusítás választás előtti pánikban”

- írja Vitézy, aki szerint ezt a tervet már egyszer megakadályozták, és most újra ezt kell tenni..

„Első lépésben a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen azt fogom javasolni, Budapest egységesen és világosan utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek kijátszását, és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására”

- teszi hozzá.