A zebegényi Millenniumi Pavilont is a kormány brüsszeli rezidenciáját felújító cég hozhatja rendbe

A Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítvány által kiírt közbeszerzés nyertese a közbeszerzési piac régi motorosa, a Laterex Építő Zrt., a megbízás értéke 1,8 milliárd forint.

Ez az a jelentős, 1 milliárd forintos törzstőkével rendelkező cég, amely 2023-ban például a magyar kormány Brüsszelben, a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását is végezte 2,1 milliárd forintért.

A pavilon kormányközeli tulajdonosa, a Millennium Pavilon Közhasznú Alapítvány ma, február 17-én este 19 órakor lakossági fórumot tart a helyi iskolában, hogy a beruházás részleteiről tájékoztatást adjanak az érdeklődőknek.

Hosszas huzavona után megtalálták a Millenniumi Pavilon kivitelezőjét. A látványterveket az Óbuda Építész Stúdió készítette

Fotó: Facebook

A Latarex Zrt.-ről azt is lehet tudni, hogy a felcsúti akadémia egyik bőkezű támogatója is, hiszen 2017-ben a költségvetés helyett 22 millió forintot inkább a felcsúti utánpótlásnevelés javára fizetett be. De a cég neve sokaknak onnan is ismerősen csenghet, hogy többször is dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel. A ZÁÉV-el együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos felújítása.

A cég tulajdonosa a Primogen Holding Kft., aminek többségi tulajdonosa a G-Hold-Invest Kft.-n keresztül a Gerencsér család. Idén egyébként építményüzemeltetésre alapítottak közös vállalkozást a WHB Befektetési Kft.-vel, miután a Dunakeszi Diáknegyed felépítése után úgy döntöttek, hogy szorosabban is együttműködnek Paár Attila és a Gerencsér család cégcsoportjai.

Bár a vállalat 2024-es adatai még nem nyilvánosak, de látványos fejlődése így is számottevő: 2019-es 13,2 milliárdos nettó árbevételét sikerült 2023-ban 41 milliárdra feltornásznia, ami 7,4 milliárdos profitot eredményezett.

Rendezvénytér lesz belőle

A Laterex Zrt. feladata lesz, hogy az 1283 négyzetméteres ingatlanból 280 fős rendezvényépületet varázsoljon különtermekkel, vendéglátó egységekkel (kávézó, bisztró, cukrászda) és liftekkel.

A Millenniumi Pavilont, ismertebb nevén Dohánypavilont leromlott állapota miatt évek óta nem használják. Az épület Zobel Lajos tervei alapján a városligeti millenniumi kiállításra készült 1895 környékén. Később Ferenc Józsefnek adományozták, aki továbbadta Zebegénynek, ahol csak később, az 1920-as években állították fel. Az ingatlant testi fejlődésben elmaradt gyerekek üdültetésére, az első világháborúban pedig hadikórházként is használták. 2001-ben német tulajdonba került, az állapota leromlott. 2018-ban egyébként a Családháló Alapítvány 137 millió forint állami támogatásból vásárolta meg az ingatlant – írta a Magyar Narancs. A forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) – Rétvári Bence korábbi tárcája biztosította (aki ma már a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes). A vásárlás után szinte azonnal létrehozták a Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítványt 2,7 milliárd forint plusz állami támogatással, amit Rétvári korábbi tárcája, az EMMI adott a felújításra.

Az Átlátszó szerint a Rétvári Bencéhez, illetve a KDNP-hez közeli, közpénzekkel jól kitömött alapítvány a koncepcióterv kidolgozását a Kós Károly-, Év Főépítésze- és Ybl-díjas Varga Csabára bízta, a 2022. május 19-én engedélyhez jutó tervcsomagot pedig az Óbuda Építész Stúdió Kft. jegyzi. Kicsit korábban a Vác és környéke számolt be részletesen a Rétvárihoz köthető átláthatatlan alapítványi hálóról, amely dunakanyari ügyleteket folytatott, s melynek csak egyik végpontja a zebegényi pavilon felújítása.

A többször kiírt közbeszerzések rendre érvénytelenek lettek, mert a kivitelezők túl magas ajánlatokat tettek – ám most úgy tűnik, összeértek az elképzelések.

A Kenderes Hotelt is felújítják

Mindeközben a pavilonhoz közel álló, szintén leromlott állagú és szintén az alapítvány tulajdonában álló Kenderesi Hotelre is kiírták a kivitelezés I. ütemére közbeszerzést. A 187 millió forintos megbízást a váci Urbán Tibor és társa Kft. kapta meg. A Kenderes Hotel jelenleg 24 db 2 ágyas szobát tartalmaz, azaz 48 fő befogadására alkalmas, a felújítás után azonban 18 szobát alakítanak ki.