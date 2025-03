Amiről nem beszélünk: a mesterséges intelligencia árnyoldala

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi a mindennapokat, de miközben forradalmasítja az üzleti és tudományos világot, hatalmas energiaigénye és karbonlábnyoma is van. Egy friss kutatás szerint már az AI-eszközök weboldalainak használata is jelentős környezeti terhelést okoz, így a technológiai fejlődés mellett egyre sürgetőbb a fenntarthatóság kérdése is.