4p
Innováció Élelmiszeripar, agrárium Innováció

Élelmiszerek tömegeit menti meg egy magyar fejlesztésű platform

mfor.hu

A Munch magyar fejlesztésű élelmiszermentő platform 2020. évi alapítása óta mintegy 8 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg, ami körülbelül 6,5 millió adag ételnek felel meg. Az applikáció letöltéseinek száma megközelíti az 5 milliót, míg a partnerek száma a magyar és a három külföldi piacon elérte a 8 ezret.

Erről tájékoztatta a cég társalapítója, Wettstein Albert az MTI-t. Emlékeztetett:

a cég indulásakor a platformon keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen értékesítették az el nem adott, de még jó minőségű ételeket az applikáción keresztül, később a szolgáltatási portfólió új elemekkel bővült.

Az ételmentő szolgáltatás Magyarország után elsőként Csehországban jelent meg 2022 novemberében, amikor a cégbe beolvadt a cseh alapítású Nesnezeno applikáció, majd a szlovák piac következett, és 2024-ben Romániában is megjelentek. A négy országban összesen 450 városban vannak partnereik.

Elmondása szerint a romániai terjeszkedés és a korábbi csehországi fúzió mára sikeresen beépült a működésbe. Bukarest mellett további 20 városban vannak jelen, és jelenleg az országos lefedettség bővítésén dolgoznak a helyi kiskereskedelmi partnerekkel. Csehországban és Szlovákiában is stabil a Munch piacvezető pozíciója.

Wettstein Albert kiemelte: a vállalat fókuszában idén nem új külpiacok keresése áll, hanem a működés elmélyítése a meglévő piacokon, valamint a Magyarországon bevezetett és külföldön jelenleg tesztelt Munch Market és Munch Club szolgáltatások finomhangolása.

Utóbbiról elmondta: a tavaly szeptemberben a fővárosban elindított, éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó exkluzív előfizetéses programhoz eddig több mint 150 partner csatlakozott, és közel 20 ezer felhasználó próbálta ki a szolgáltatást Budapesten, Szegeden és Győrben. A Munch Club felhasználók havidíj fejében számos kedvezményre jogosultak, eközben a program az éttermek számára stabilabb bevételi forrást biztosít.

Az üzleti modellváltás részeként 2025-ben elindult a Munch Market, amely jelentősen kiterjesztette az ételmentő platform elérhetőségét, új piacokat teremtett, és a tervek szerint hosszabb távon gyorsan növekvő üzletággá válhat.

A szolgáltatás létrejöttét az indokolta, hogy sok gyártó és nagykereskedő jelezte: jelentős mennyiségű, lejáratközeli, a kiskereskedelmi szereplők által át nem vett készlet marad raktáron. Ezek között szezonális termékek, valamint tesztjellegű vagy kisebb esztétikai hibás áruk is megtalálhatók.

A Munch Market korábban közvetítő platformként, bizományosi rendszerben működött, ahol a partnerek közvetlenül értékesítettek a felületen. Az új modellben a cég már kereskedőként és aggregátorként is megjelenik: összegyűjti a készleteket, felügyeli a beszerzést és a logisztikát, saját raktárkapacitással dolgozik, míg a kiszállítást dedikált partner végzi a fóti központból.

Wettstein Albert rámutatott: a Munch Market mind üzletileg, mind fenntarthatósági szempontból jelentős potenciált hordoz. A rendelések jelentős része vidéki térségekből érkezik, ahol korlátozott a kínálat és az élelmiszerek gyakran drágábbak, ezért – mint mondta – számukra különösen vonzó az országos szállítással elérhető, kedvezőbb árú, nagyobb mennyiség.

Hozzátette: a szolgáltatási modellt a jövőben külföldi piacokra is kiterjesztenék, ugyanakkor a működés komoly logisztikai és beszerzési kihívásokkal jár, ezért folyamatosan fejlesztik rendszereiket és optimalizálják folyamataikat annak érdekében, hogy alacsonyan tartsák az árakat.

A Nébih tavaly ősszel kiadott jelentése szerint 2016 és 2024 között harmadával, fejenként évi átlagosan 33,1 kilogrammról 21,5 kilogrammra csökkent a kukákba landoló élelmiszer mennyisége Magyarországon.

Wettstein Albert úgy vélekedett, az ételpazarlás visszaszorításából ők is kivették a részüket.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Munch Europe Szolgáltató Kft. 2024-ben 386,3 millió forint árbevétel mellett 656,7 millió forint veszteséget könyvelt el, míg a Munch Hungary Kft. 2024-ben 227 ezer forintos adózott nyereséget mutatott ki 584,5 millió forint árbevétel mellett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Innovátorokat keres a Bosch és a Richter

Közös pályázatot hirdet fiataloknak Magyarország két meghatározó nagyvállalata.  

Így fonódik össze az oktatás napjaink divatszavaival

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) részvételével megvalósuló DEDYCATING Erasmus+ projekt keretében elindult egy ötrészes podcast-sorozat, amely az ESG (környezeti, társadalmi irányítási szempontok érvényesülése, fenntartható és felelős gazdálkodás), a mesterséges intelligencia (MI) és a felsőoktatás kapcsolódási pontjait vizsgálja.

Van egy jó ötlete? Így szerezhet pénzt rá

Hiventures: új, 17 milliárd forintos kockázati tőkealap segíti a magyar startup vállalkozások fejlődését.

Jövőre betilthatják a rejtett autókilincseket – túl veszélyesek

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál – derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium (MIIT) által hétfőn közzétett szabályozásból.

Nagy Márton növelné a mesterséges intelligencia felhasználását a vállalatoknál

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy szakmai konferencián Budapesten.

Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Egy fontos mutató történelmi csúcsra ugrott

A magyarországi, 300 millió forint feletti árbevétellel rendelkező vállalatok egyre tudatosabban fordulnak a technológiai fejlesztések felé.

Magyarország Európa elé került

Nemzetközi és magyar szinten is több szabadalmi bejelentés született. 

Amiről nem beszélünk: a mesterséges intelligencia árnyoldala

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi a mindennapokat, de miközben forradalmasítja az üzleti és tudományos világot, hatalmas energiaigénye és karbonlábnyoma is van. Egy friss kutatás szerint már az AI-eszközök weboldalainak használata is jelentős környezeti terhelést okoz, így a technológiai fejlődés mellett egyre sürgetőbb a fenntarthatóság kérdése is.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG