Innováció AI - Mesterséges intelligencia ESG Fenntartható fejlődés

Így fonódik össze az oktatás napjaink divatszavaival

mfor.hu

A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) részvételével megvalósuló DEDYCATING Erasmus+ projekt keretében elindult egy ötrészes podcast-sorozat, amely az ESG (környezeti, társadalmi irányítási szempontok érvényesülése, fenntartható és felelős gazdálkodás), a mesterséges intelligencia (MI) és a felsőoktatás kapcsolódási pontjait vizsgálja.

A podcast-sorozat első epizódja „Oktatás az MI korszakában: lehetőségek, kockázatok és realitások” címmel már elérhető a projekt honlapján. Az epizód arra fókuszál, hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az oktatást és az akadémiai munkát a jelenben, a technológiai hype-on túlmutatva.

Az adás műsorvezetője Felde Bence, a HypeX Consulting üzletfejlesztési vezetője. A beszélgetés vendégei Öykü Işık, digitális stratégia és kiberbiztonság professzor az IMD Business School képviseletében, valamint Hana Šerbec, LL.M., az IEDC-Bled School of Management oktatója. Az epizód elsősorban oktatók, felsőoktatási vezetők és döntéshozók számára kínál releváns tartalmat, akik az MI intézményi és oktatási alkalmazásával foglalkoznak, különös hangsúlyt helyezve az átláthatóságra, az etikai szempontokra és a valódi oktatási hozzáadott értékre.

Továbbá a podcast-sorozat második epizódja is elérhető „ESG is the future-proof field” címmel. Az adás azt járja körül, miért vált napjainkban meghatározóvá az ESG-szabályozás, hogyan ösztönzi az Európai Unió a kötelező vállalati jelentéstételt, milyen szerepet töltenek be a kulcsszereplők a fenntarthatósági átmenetben, valamint miért kap egyre nagyobb hangsúlyt az ESG-oktatás a felsőoktatásban. A beszélgetés résztvevői Dr. Polák Réka, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, valamint Anh Tuan Tran, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem PhD-hallgatója és kutatási gyakornoka, akik intézményi és kutatói nézőpontból világítják meg az ESG jövőálló jelentőségét.

A DEDYCATING Erasmus+ projekt célja, hogy az ESG és a mesterséges intelligencia gyorsan változó területeinek metszetében új tanterv- és tananyagfejlesztési módszertant dolgozzon ki, valamint felkészítse az oktatókat az MI tudatos és szabályozott alkalmazására. A projekt keretében az új módszertan mellett strukturált ESG tudásbázis és MI-alapú, testre szabható oktatási anyagok fejlesztése és tesztelése valósul meg, figyelembe véve az etikai és szakmai kontroll szempontjait.

A podcast-sorozat és a DEDYCATING projekt szorosan illeszkedik a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem azon törekvéséhez, hogy az üzleti és gazdasági képzésekben aktívan reagáljon a munkaerőpiacot és a vállalati működést alapjaiban átalakító folyamatokra. Az ESG-szabályozási környezet gyors változása és a mesterséges intelligencia térnyerése olyan területek, amelyekkel a felsőoktatásnak is tudatosan és felelősen kell foglalkoznia.

A podcast-sorozat további epizódjai a következő időszakban jelennek meg, további ESG- és MI-fókuszú témákat feldolgozva a felsőoktatás nézőpontjából.

Az ESG különböző, például generációs aspektusaival foglalkozik a Klasszis Fenntarthatóság című rendezvény február 26-án. Addig is itt egy kis ízelítő a Klasszis Podcast egyik legújabb adásából, amiben Ács Barnabás nemzetközi ESG-szakértőt, a február végi konferencia generációk vitájára fókuszáló kerekasztal-beszélgetésének moderátorát kérdeztük.

 

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi a mindennapokat, de miközben forradalmasítja az üzleti és tudományos világot, hatalmas energiaigénye és karbonlábnyoma is van. Egy friss kutatás szerint már az AI-eszközök weboldalainak használata is jelentős környezeti terhelést okoz, így a technológiai fejlődés mellett egyre sürgetőbb a fenntarthatóság kérdése is.

