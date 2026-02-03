2p
Innováció Autópiac, járműipar

Jövőre betilthatják a rejtett autókilincseket – túl veszélyesek

mfor.hu

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál – derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium (MIIT) által hétfőn közzétett szabályozásból.

Az új előírások szerint minden autóajtón kötelező lesz a mechanikus vésznyitó funkcióval ellátott kilincs alkalmazása, a csomagtérajtó kivételével. A döntést biztonsági aggályokkal indokolták, miután több halálos kimenetelű elektromosjármű-baleset során az elektronikus ajtónyitó rendszerek egyes jelentések szerint nem működtek, és az utasok az autóban rekedtek. A szabályozástervezetet a minisztérium tavaly szeptemberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre.

„A cél az autókilincsek biztonsági teljesítményének javítása, Kína általános járműbiztonságának folyamatos javítása, a passzív biztonsági technológiák fejlesztésének támogatása és az emberek életének védelme” – közölte tavaly a minisztérium. A minisztérium hétfői közlése szerint azoknál a járműmodelleknél, amelyek már megkapták a hatósági engedélyt, a gyártók 2029. január 1-jéig kapnak haladékot a tervek módosítására. Az új szabályozás többek között a Tesla Model 3 és Model Y, a BMW iX3, valamint számos kínai gyártó modelljeit is érintheti, amelyeknél behúzható vagy nyomásra működő kilincseket alkalmaznak. Szakértők szerint a kínai döntés globális hatással járhat, más régiók szabályozói is követhetik a példát, az áttervezés és utólagos módosítás azonban jelentős költségeket róhat az autógyártókra.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton növelné a mesterséges intelligencia felhasználását a vállalatoknál

Nagy Márton növelné a mesterséges intelligencia felhasználását a vállalatoknál

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy szakmai konferencián Budapesten.

Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Egy fontos mutató történelmi csúcsra ugrott

Egy fontos mutató történelmi csúcsra ugrott

A magyarországi, 300 millió forint feletti árbevétellel rendelkező vállalatok egyre tudatosabban fordulnak a technológiai fejlesztések felé.

Lassan kilábalhat a bérgyártás a pandémia utáni krízisből

Az elmúlt évek drámai változásokat hoztak a magyar gazdaság szinte minden területén. A Covid-világjárvány következtében számos vállalkozás megszűnt, a kialakult piaci átrendeződés következményei pedig még ma is érezhetőek. A gyártószektorban különösen nehéz a helyzet. Bár a magyar vállalkozások jelentős termelési kapacitással rendelkeznek, a korábbi partnerkapcsolatok megszakadtak, és a cégek egyedül nehezen találnak új megrendelőket. Erre a problémára kínál megoldást egy új, online, élő platform és támogató közösség.

Magyarország Európa elé került

Magyarország Európa elé került

Nemzetközi és magyar szinten is több szabadalmi bejelentés született. 

mesterséges intelligencia

Amiről nem beszélünk: a mesterséges intelligencia árnyoldala

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi a mindennapokat, de miközben forradalmasítja az üzleti és tudományos világot, hatalmas energiaigénye és karbonlábnyoma is van. Egy friss kutatás szerint már az AI-eszközök weboldalainak használata is jelentős környezeti terhelést okoz, így a technológiai fejlődés mellett egyre sürgetőbb a fenntarthatóság kérdése is.

Tripla árat kaphatnak a napelemes lakóingatlanok

Tripla árat kaphatnak a napelemes lakóingatlanok

Új konstrukció lépett a piacra. 

2025: ködösítő kiberbűnözők és demokratizált kibertámadások

2025: ködösítő kiberbűnözők és demokratizált kibertámadások

Chet Wisniewski, a Sophos Field szakembere osztja meg előrejelzését az idén várható kiberbiztonsági trendekről.

Aggasztó visszaesésről árulkodik a K&H innovációs indexe

A K&H innovációs index 2024 második félévi eredményei a hazai vállalatok innovációs teljesítményének aggasztó mértékű visszaesését mutatják. Az index, amely a 300 millió forint éves árbevétel feletti magyarországi társas vállalkozások innovációs aktivitását méri, ezúttal mindössze 26 pontos értéket ért el, ami jelentős csökkenés az előző időszakhoz képest, és a mérés elindulása óta mért legrosszabb teljesítmény. A magyarországi cégek innovációs hajlandósága és teljesítménye továbbra is messze elmarad az ideális szinttől egy olyan gazdasági környezetben, ahol a hazai nagy- és közepes vállalatok is elég borúlátóan ítélik meg a jövőt.

Nem tudja, hogyan kezdjen vállalkozni? Itt a segítség!

Nem tudja, hogyan kezdjen vállalkozni? Itt a segítség!

A pályázási folyamatot megkönnyítő, új digitális előszűrő szolgáltatás érhető el októbertől az MBH Csoport mikro-, kis- és középvállalatoknak szóló BUPA platformján. A cégek azonban nemcsak a pályázatokhoz, hanem teljes életútjuk során is asszisztenciát kaphatnak a digitális felületen.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168