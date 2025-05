Lassan kilábalhat a bérgyártás a pandémia utáni krízisből

A hazai kkv-szektorban tevékenykedő gyártóvállalkozások évtizedeken át a személyes kapcsolatépítésre támaszkodtak. A járvány azonban megmutatta, hogy az új gazdasági környezetben azok tudnak fennmaradni és növekedni, akik képesek alkalmazkodni az online működéshez is.

„Ebben a megváltozott helyzetben új típusú megoldásokra van szükség. A cél egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely egyszerre kínál költséghatékony megoldásokat és valós kapcsolatépítési lehetőséget” – indokolta a platform elindításának ötletét Oplaznik Gabriella, a Profi Bérgyártás alapítója és ügyvezetője.

Miért jó modell a bérgyártás?

A bérgyártás a termelés egyik legköltséghatékonyabb formája. A lényege, hogy a gyártási láncban lévő vállalkozások csak azokat a részfeladatokat végzik el, amelyekben a legerősebbek, így rugalmasabban, hatékonyabban működnek.

Oplaznik Gabriellának, a Profi Bérgyártás alapító-ügyvezetőjének a Covid adta az ötletet

Fotó: profibergyartas.hu



„Ehhez azonban jól működő kapcsolatrendszerre van szükség – amit a járványhelyzet nagyrészt szétzilált. A termelési láncban – a tervezéstől a fejlesztésen át a gyártásig és az alkatrész-beszállításig – minden szinten szükség van specializált szereplőkre. A profibergyartas .hu célja, hogy helyreállítsa és modern alapokra helyezze ezeket a kapcsolatokat, figyelembe véve az új gazdasági és technológiai környezetet” – fogalmazott az ügyvezető.



A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Covid előtt generációkon át öröklődtek a partnerkapcsolatok, nem volt szükség tudatos értékesítésre.



„Ma már ez nem működik. A piac átalakult, az értékesítés is átköltözött az online térbe. A fiatal cégvezetők is elsősorban az internetes felületeken keresnek partnereket, gyors és megbízható megoldásokat várnak” – hangsúlyozta Oplaznik Gabriella, aki maga is több mint 26 éve dolgozik a bérgyártás területén.

A magyar gyártói szektor új „randi appja”

A profibergyartas.hu az első olyan online platform, amely kifejezetten a hazai gyártóvállalkozások összekapcsolását tűzte ki célul.



„A felület egy randi app a gyártóiparnak. Mindkét fél – a bérgyártók és a megrendelők – számára is olyan támogató szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek valódi előnyt jelentenek. A cél, hogy könnyen, gyorsan és biztonságosan találjanak egymásra azok, akik valóban jól tudnak együtt dolgozni. A gyártóvállalkozások minősített tagként csatlakozhatnak, a rendszeres minősítések és ellenőrzések garantálják a megbízhatóságot és hosszú távon a szakmai színvonalat” – tette hozzá az ügyvezető.

Az egyedi képességeknek ki kell tűnniük

A bérgyártás területén évente egy-két megbízható új partner megtalálása óriási jelentőségű lehet egy vállalat fennmaradása és hosszú távú prosperálása szempontjából.