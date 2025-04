Magyarország Európa elé került

Az AI már velünk él, de közben észrevétlenül szennyez – nemcsak adatot fogyaszt, hanem energiát is.

Nőtt a magyar eredetű szabadalmi bejelentések száma tavaly az előző évhez képest, miközben nemzetközi és európai szinten alig változott a szabadalmi aktivitás. - mondta Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke a kedden a köztévében. Kitért arra, hogy a Neumann János Stratégiában 50 százalékos díjkedvezményt vezetett be a kormányzat. Így vált lehetővé, hogy a magyar nemzetközi szabadalmi bejelentések száma 12 százalékkal nőtt egy év alatt, és Magyarországon 34 százalékkal emelkedett a hazai szabadalmi bejelentések száma. Eközben a környező országokban mindenhol visszaesett a szabadalmi bejelentések száma – jegyezte meg.

Nemzetközi és magyar szinten is több szabadalmi bejelentés született.

