Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

Nem lesz kiskapu, aki a teljes BL-t nézni akarja, fizetni fog

Háttérbeszélgetésen mondták el az RTL és a 4iG vezetői, hogy miért és hogyan kötöttek együttűködést és hogy mi lesz az UEFA Bajnokok Ligája (BL) meccseivel. Másképpen nézünk tévét: a televíziós tartalmakra még mindig nagy az igény, de sokan már nem a nagy képernyő előtt vagy nem televíziós csatornán, hanem streamingfelületen tévéznek. Meg lehet kerülni a fizetős utat annak, aki minden BL-meccset meg szeretne nézni? Ezt is megkérdeztük.