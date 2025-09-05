Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

A pályázatok közül az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el – ismertette Bódis László. Hozzátette, a termékfejlesztési pályázat keretösszege 107 milliárd forint, amelyből az első szakaszban 5 milliárd forintot osztottak ki, így a mostani második szakaszban még több mint százmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.
Az üzleti folyamatok innovációjának támogatására a teljes keret 75 milliárd forint, amelyből még szintén jelentős összeg elérhető, ugyanis a program eddigi szakaszaiban a vállalkozások 34 milliárd forint támogatást igényeltek. Bódis László kiemelte, a magyar gazdaság versenyképességét alapjaiban határozza meg, mennyire innovatívak a magyarországi vállalkozások, ezért fontos az innováció támogatása.
(MTI)