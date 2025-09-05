Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

A pályázatok közül az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el – ismertette Bódis László. Hozzátette, a termékfejlesztési pályázat keretösszege 107 milliárd forint, amelyből az első szakaszban 5 milliárd forintot osztottak ki, így a mostani második szakaszban még több mint százmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.

Az üzleti folyamatok innovációjának támogatására a teljes keret 75 milliárd forint, amelyből még szintén jelentős összeg elérhető, ugyanis a program eddigi szakaszaiban a vállalkozások 34 milliárd forint támogatást igényeltek. Bódis László kiemelte, a magyar gazdaság versenyképességét alapjaiban határozza meg, mennyire innovatívak a magyarországi vállalkozások, ezért fontos az innováció támogatása. 

(MTI)

 

