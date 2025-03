Tripla árat kaphatnak a napelemes lakóingatlanok

A PentaSun Kft. alapítója, Boczkó Tamás kiemelte: „Az új konstrukció nemcsak anyagi előnyöket biztosít a termelők számára, hanem hozzájárul a megújuló energiaforrások térnyeréséhez és az energiahatékonyság növeléséhez is. A célunk, hogy ügyfeleink számára a lehető legmagasabb piaci értéket érjük el az általuk termelt energiával.”

A napenergia területén európai éllovasok lettünk. Ugyanakkor ez sok szempontból nemcsak a napelemesek, de a döntéshozók számára is érdekes helyzetet alakított ki.

A PentaSun Kft. és a POWEX Kft. együttműködésében 2025. március 1-jén elindult Magyarország egyik legjelentősebb megújuló energiaforrásokat érintő innovációja: az új elszámolási rendszer, amely akár háromszoros bevételnövekedést is eredményezhet a napelemes rendszert üzemeltető háztartások számára – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit.

