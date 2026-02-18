2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Innováció Kockázati tőke, üzleti angyalok, venture capital Startup MFB

Van egy jó ötlete? Így szerezhet pénzt rá

mfor.hu

Hiventures: új, 17 milliárd forintos kockázati tőkealap segíti a magyar startup vállalkozások fejlődését.

Mintegy 17 milliárd forint keretösszegű kockázati tőkealap indult az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kezelésében; az európai uniós forrásból megvalósuló tőkealap a korai fázisban lévő, technológiai vagy üzleti innovációval rendelkező hazai startupokat célozza meg, különös tekintettel a mesterséges intelligencia megoldásokra, a deeptech és egészségügyi fejlesztésekre – ismertette Hradszki László, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten.

Hozzátette: az innovatív vállalkozások már jelentkezhetnek forrásért a Hiventures weboldalán. A hazai technológiai startupok és fejlesztések felvirágoztatását, közvetve pedig a magyar innováció versenyképességének erősítését támogatja az új alap.

A tájékoztatása szerint a befektetés nagysága vállalkozásonként 300 ezer euróig is terjedhet. Ez a volumen biztosítja, hogy a korai fázisban lévő, magas növekedési potenciállal bíró vállalkozások a következő szintre léphessenek, legyen szó például a prototípus tökéletesítésről, piaci validációról vagy a következő befektetési körre való felkészülésről.

A vezérigazgató kitért arra, hogy a befektetések széles iparági spektrumban valósulhatnak meg, így a legkülönbözőbb innovatív megoldások juthatnak finanszírozáshoz. Az alap fókuszában elsősorban a deeptech, medtech, greentech és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések állnak, de más területeken aktív cégek fejlesztései iránt is nyitottak.

Közölte: a Hiventures a továbbiakban kiemelten épít a hazai startupközösség aktív befektetőire, a velük való közös munkára, ezért befektetéseit elsősorban társbefektetések formájában tervezi megvalósítani. A társbefektetés során igazodnak a másik finanszírozó partner feltételeihez, ezzel gyorsítják a döntéshozatalt és növelik az egyes befektetések hatékonyságát – tette hozzá a vezérigazgató. A piaci elvárásokhoz és sztenderdekhez igazított folyamatoknak és a gyors döntéshozatalnak köszönhetően a startupok 3 hónap alatt hozzájuthatnak a befektetéshez.

A befektetések az EU társfinanszírozása mellett, a GINOP Plusz program részeként valósulnak meg. A befektetés további részletei, illetve jelentkezés a Hiventures honlapján elérhető.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jövőre betilthatják a rejtett autókilincseket – túl veszélyesek

Jövőre betilthatják a rejtett autókilincseket – túl veszélyesek

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál – derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium (MIIT) által hétfőn közzétett szabályozásból.

Nagy Márton növelné a mesterséges intelligencia felhasználását a vállalatoknál

Nagy Márton növelné a mesterséges intelligencia felhasználását a vállalatoknál

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy szakmai konferencián Budapesten.

Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

Óriási pénzosztást jelentettek be: 182 milliárd forintra lehet pályázni

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Egy fontos mutató történelmi csúcsra ugrott

Egy fontos mutató történelmi csúcsra ugrott

A magyarországi, 300 millió forint feletti árbevétellel rendelkező vállalatok egyre tudatosabban fordulnak a technológiai fejlesztések felé.

Lassan kilábalhat a bérgyártás a pandémia utáni krízisből

Az elmúlt évek drámai változásokat hoztak a magyar gazdaság szinte minden területén. A Covid-világjárvány következtében számos vállalkozás megszűnt, a kialakult piaci átrendeződés következményei pedig még ma is érezhetőek. A gyártószektorban különösen nehéz a helyzet. Bár a magyar vállalkozások jelentős termelési kapacitással rendelkeznek, a korábbi partnerkapcsolatok megszakadtak, és a cégek egyedül nehezen találnak új megrendelőket. Erre a problémára kínál megoldást egy új, online, élő platform és támogató közösség.

Magyarország Európa elé került

Magyarország Európa elé került

Nemzetközi és magyar szinten is több szabadalmi bejelentés született. 

mesterséges intelligencia

Amiről nem beszélünk: a mesterséges intelligencia árnyoldala

A mesterséges intelligencia egyre inkább átszövi a mindennapokat, de miközben forradalmasítja az üzleti és tudományos világot, hatalmas energiaigénye és karbonlábnyoma is van. Egy friss kutatás szerint már az AI-eszközök weboldalainak használata is jelentős környezeti terhelést okoz, így a technológiai fejlődés mellett egyre sürgetőbb a fenntarthatóság kérdése is.

Tripla árat kaphatnak a napelemes lakóingatlanok

Tripla árat kaphatnak a napelemes lakóingatlanok

Új konstrukció lépett a piacra. 

2025: ködösítő kiberbűnözők és demokratizált kibertámadások

2025: ködösítő kiberbűnözők és demokratizált kibertámadások

Chet Wisniewski, a Sophos Field szakembere osztja meg előrejelzését az idén várható kiberbiztonsági trendekről.

Aggasztó visszaesésről árulkodik a K&H innovációs indexe

A K&H innovációs index 2024 második félévi eredményei a hazai vállalatok innovációs teljesítményének aggasztó mértékű visszaesését mutatják. Az index, amely a 300 millió forint éves árbevétel feletti magyarországi társas vállalkozások innovációs aktivitását méri, ezúttal mindössze 26 pontos értéket ért el, ami jelentős csökkenés az előző időszakhoz képest, és a mérés elindulása óta mért legrosszabb teljesítmény. A magyarországi cégek innovációs hajlandósága és teljesítménye továbbra is messze elmarad az ideális szinttől egy olyan gazdasági környezetben, ahol a hazai nagy- és közepes vállalatok is elég borúlátóan ítélik meg a jövőt.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168