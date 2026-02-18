Van egy jó ötlete? Így szerezhet pénzt rá

Mintegy 17 milliárd forint keretösszegű kockázati tőkealap indult az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kezelésében; az európai uniós forrásból megvalósuló tőkealap a korai fázisban lévő, technológiai vagy üzleti innovációval rendelkező hazai startupokat célozza meg, különös tekintettel a mesterséges intelligencia megoldásokra, a deeptech és egészségügyi fejlesztésekre – ismertette Hradszki László, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten.

Hozzátette: az innovatív vállalkozások már jelentkezhetnek forrásért a Hiventures weboldalán. A hazai technológiai startupok és fejlesztések felvirágoztatását, közvetve pedig a magyar innováció versenyképességének erősítését támogatja az új alap.

A tájékoztatása szerint a befektetés nagysága vállalkozásonként 300 ezer euróig is terjedhet. Ez a volumen biztosítja, hogy a korai fázisban lévő, magas növekedési potenciállal bíró vállalkozások a következő szintre léphessenek, legyen szó például a prototípus tökéletesítésről, piaci validációról vagy a következő befektetési körre való felkészülésről.

Kapcsolódó cikk Megvolt a legeredményesebb exit a Hiventures-nél Az MFB Csoport tőkealap-kezelője a Trans-Spednek adta el 27 százalékos kisebbségi tulajdonrészét a Webshippy-ben.

A vezérigazgató kitért arra, hogy a befektetések széles iparági spektrumban valósulhatnak meg, így a legkülönbözőbb innovatív megoldások juthatnak finanszírozáshoz. Az alap fókuszában elsősorban a deeptech, medtech, greentech és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések állnak, de más területeken aktív cégek fejlesztései iránt is nyitottak.

Közölte: a Hiventures a továbbiakban kiemelten épít a hazai startupközösség aktív befektetőire, a velük való közös munkára, ezért befektetéseit elsősorban társbefektetések formájában tervezi megvalósítani. A társbefektetés során igazodnak a másik finanszírozó partner feltételeihez, ezzel gyorsítják a döntéshozatalt és növelik az egyes befektetések hatékonyságát – tette hozzá a vezérigazgató. A piaci elvárásokhoz és sztenderdekhez igazított folyamatoknak és a gyors döntéshozatalnak köszönhetően a startupok 3 hónap alatt hozzájuthatnak a befektetéshez.

A befektetések az EU társfinanszírozása mellett, a GINOP Plusz program részeként valósulnak meg. A befektetés további részletei, illetve jelentkezés a Hiventures honlapján elérhető.

(MTI)