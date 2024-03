Egyre kínosabb: Sulyok Tamás és a rokonok

Érdekes lenne tudni, hogy miért állítja ezt az államfő, mert az elérhető iratok alapján nehéz kapcsolatot látni köztük – kérdez rá a Népszava.

„Sulyok Dezső távoli rokonom volt apai ágon, az ő szellemi öröksége, a demokrácia melletti feltétlen kiállás a mai napig meghatározó a számomra” – jelentette ki Sulyok Tamás államfő korábban, még az Alkotmánybíróság elnökeként, 2018-ban az Arsboni jogi folyóiratnak adott interjújában.

Bronzba öntötték Sulyok Dezső emlékét. Mi vár az államfőre?

Fotó: wikipedia

Pedig a Wikipedia is ezt írja

A köztársasági elnök sem akkor, sem azóta nem részletezte, hogy pontosan milyen „távoli rokoni kapcsolat” fűzné Sulyok Dezsőhöz, a két világháború közötti politikai élet jelentős szereplőjéhez, a Független Kisgazdapárt egykori vezéralakjához, miniszterelnök-jelöltjéhez. Ugyanakkor Sulyok Tamás és Sulyok Dezső Wikipédia-oldalán is az szerepel: az államfő nagyapja a testvére volt Sulyok Dezsőnek. Ezt a kormánysajtó is tényként állította. A hirado.hu például azt írta: „Az egyik legemberpróbálóbb időben, a kommunista diktatúra kialakulásának vészterhes éveiben, 1945 után volt a Független Kisgazdapárt egyik vezetője Sulyok Dezső, aki nem más, mint a Sulyok Tamás nagyapjának a testvére.” Annak nem találtuk nyomát, hogy Sulyok Tamás bármikor is pontosítást kért volna, a hirado.hu március 4-én publikált cikke tegnap délután is ebben a formában volt olvasható.

Egy történész olvasónk saját kutatása alapján arra hívta fel a figyelmet: a nyilvánosan elérhető korabeli iratok alapján Sulyok Tamás nagyapja nem lehetett testvére Sulyok Dezsőnek. Arra pedig nem talál olyan nyilvánosan elérhető iratot, adatot, ami igazolná, hogy a két Sulyok család között lett volna kapcsolat névazonosságon kívül. Kutatása során a Mormon egyház FamilySearch nevű oldalát használta, amelyen eredeti, egyházi (1895-ig) és állami anyakönyvek (1895-től) levéltári másodpéldányainak digitális másolatai érhetőek el. (A FamilySearch oldalt kutatók is gyakorta használják, azon születési, házassági és halotti bejegyzések érhetők el, történészi körökben hiteles, elfogadott adatbázisként tekintenek rá.)

Sulyok Tamás nagyapja és Sulyok Dezső nem testvérek, és semmi jele annak, hogy a két család névazonosságon kívül rokoni kapcsolatban állt volna.