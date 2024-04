Menekül a Matolcsy-vagyon?

A kormány és a jegybankelnöki mandátumát szűk egy év múlva kitöltő Matolcsy György a felszínen évek óta kóstolgatja egymást, ám a mélyben senki nem parancsol megálljt az MNB ingatlan-kiszervezési gyakorlatának – tárja fel cikkében a VálaszOnline. Pedig a Matolcsy fia által fémjelzett üzleti klub óriási vagyonátmentésbe kezdett – a nemzeti bank régiós multicége, a varsói tőzsdén jegyzett GTC Group közreműködésével. Utóbbi eddig 42 milliárd forintnyi eurót fizetett a Matolcsy Ádám–Száraz István-kör által kezelt tíz ingatlanért; köztük olyanokért, amelyeket anno épp az MNB portfoliójából „szakítottak” ki. A lengyel fél tagadja, hogy szívességi felvásárlóként segítené e neves magánszereplőket, ám a Válasz Online egy angliai falucskában bizonyítékot talált a GTC–Száraz-összefonódásra.

Elveszti közpénz jellegét

Vannak események, amelyekre nem lehet nem emlékezni. Például arra, ahogy Kósa Lajos nyolc éve – még Fidesz-frakcióvezetőként – elmagyarázta az országnak, hogy miért nem kell közvagyonnak tekinteni a Magyar Nemzeti Bank által 260 milliárd forintnyi közpénzből létrehozott alapítványi kasszát. A közpénzjelleg-elvesztés odáig fajult, hogy 2020-ra az MNB-alapítványok vagyonkezelője, az Optima Zrt. meg tudta vásárolni a varsói tőzsdén jegyzett, Lengyelországban, Magyarországon, Bulgáriában, Szerbiában és a térség más államaiban is aktív Globe Trade Centre (GTC) többségi tulajdonrészét, és ezzel a Matolcsy György-féle nemzeti bank regionális ingatlanpiaci szereplővé vált.

Ez egyben azt is jelentette, hogy az MNB magyar és lengyel leágazásai közötti (szürke) zónában különös adásvétel-sorozatok indultak, melynek haszonélvezői privát érdekeltségek lettek. Jellemzően ingatlan- és magántőkealapokról van szó; ezek kivétel nélkül a Quartz Befektetési Alapkezelő irányítása alatt állnak, amely mögött – a Dirket36 bizonyítékai szerint – Matolcsy György fiának régi barátja, Száraz István a végső haszonhúzó tulajdonos. Utóbbi üzletember egyben a nemzeti bank hivatalos kommunikációs ügynökségét is irányítja, korábban pedig az Origo kormánylappá szelídítéséből is kivette a részét. Mint megírtuk: a Quartz-körhöz tartozó alapok és cégek 2022-ben a II. kerületi Pusztaszeri út egyik 2,5 hektáros telkén saját „irányítóközpontot” hoztak létre. Ma már közel hatvan üzleti érdekeltség székhelye található itt, s ezek szinte mindegyikének Matolcsy Ádám számviteli szolgáltató cége, a New Wave Service Kft. vezető munkatársai könyvelnek.

A GTC Group eddig bő 107 millió eurót, vagyis közel 42 milliárd forintot fizetett a Matolcsy Ádám–Száraz István-kör által kezelt tíz ingatlanért

(Debrecen, Lánchíd 19, Pusztaszeri út, Andrássy, Döbrentei, Kazinczy, Vörösmarty és a három Klauzál-ház). Azzal, hogy ezek egy részét korábban épp a nemzeti bank portfoliójából „szakították” ki, Szárazék kétszeresen kedvező piaci helyzetbe kerülhettek: egyrészt hozzájuk közeli eladótól vásároltak, másrészt hozzájuk közeli vevőnek értékesítettek. A GTC hivatalos magyarországi érdekeltséglistáján egyébként nem szerepelnek ezek az épületek – a cég menedzsmentje a VálaszOnlie megkeresésére azzal indokolta a hiányt, hogy a honlapon fejlesztés alatt álló ingatlanokat sosem szoktak bemutatni. Arra a kérdésükre, hogy miért éppen a Quartz-alapokkal üzletelnek ilyen élénken, azt válaszolták: a felek között nincs kapcsolat, „nem alakult ki állandó felvásárlói viszony”.