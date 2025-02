Megszólalt a Rákosrendezőt elővásárló cég vezére

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely délelőtt megígérte: délutánra hivatalosan is vége a Mini-Dubajnak Megjelent a kormányhatározat, amely megengedi a főváros cégének az elővásárlást a Rákosrendező területén lévő fejlesztésre.

Facebook-oldalán Mártha felidézte ifj. Donald Trumppal történt találkozását, amely során ikonikus Maga-sapkát kapott az amerikai elnök fiától. Hogy ez azt jelenti-e, hogy akár Trump-torony is épülhet a területen, vagy sem azt nem tudni. Mindenesetre a Trump-családot a terület új gazdája képbe helyezte a rákosrendezői ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban — kérdezi az angol nyelvű bejegyzést kiszúró ATV.

