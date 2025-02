Az altábornagy célkeresztbe került

A miniszter szólt arról is, hogy két vezérkari főnökkel dolgozott együtt, az egyik a Tisza Párt rendezvényén felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz volt, a másik pedig a mostani vezérkari főnök, Böröndi Gábor vezérezredes.

A vezérkari főnökök testületi ethosza az, hogy kerülik a pártpolitikát és a mindenkori magyar kormányhoz lojálisak, ez a helyes felfogás a honvédséget illetően – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! keddi műsorában — számol be róla az MTI.

Ruszin-Szendi Romuluszt tavaly április végén váltotta le a miniszter a honvéd vezérkar éléről, június végén pedig a honvédségtől is távozott. A hétvégén szakpolitikusként csatlakozott a Tisza Párthoz.

„A vita során megtárgyalhatják a honvédség állapotát, de altábornagy úr szívesen elmagyarázza azt is, hogy miért hívják a »vízen járni tudó őőő gépet« kétéltű lánctalpas járműnek” — teszi hozzá az ellenzék vezére. „Miniszter úr, piros, vagy fekete? Senki többet harmadszor” — erősíti meg a kihívást Magyar Péter.

„Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy kihívja egy élő vitára a kaszinóminisztert (Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert) egy független televízióban” — jelentette be Magyar Péter posztjában.

