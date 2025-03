Szájer József és Áder János is elítélte az uszító ünnepi beszédet – 29 éve

Ungváry szerint „hajmeresztő nemzetárulás” egy szomszéd országról kijelenteni azt, hogy ne kapjon segélyeket, ne lehessen EU-tagjelölt sem, különösen úgy, hogy az országban magyar népcsoport is él.

Most már a jelek szerint nem tartja annak.

Van itt déjà vu rendesen, egy féregirtó light hangzott el március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt. Torgyán ocsmányabból beszélt, de akkor és ott egy semmilyen kormányzati hatalommal nem rendelkező, parasztvezért játszó ellenzéki szónokolt, míg most minden magyar miniszterelnöke, akinek ezerszer annyi hatalma van, mint Torgyánnak valaha volt."

„A legnagyobb merítés alighanem most történt. A torgyáni retorikai fordulat úgy szólt, hogy »álliberális undorító férgek és dögkeselyűk lepték el hazánkat«, majd oda konkludált, hogy »tavasz közeledik, és tavasszal a magyar ember féregteleníteni szokott«. Most a miniszterelnök azt mondta, »átteleltek a poloskák”, de »jön a húsvéti nagytakarítás« és »a pokolban külön bugyor várja őket”.

„A huszonkilenc évvel ezelőtti nemzeti ünnepkor, 1996. március 14-én Torgyán József szájából elhangzott féregirtó beszéd (szerzői címén: »kormánybúcsúztató beszéd«) óriási karriert futott. Ott hangzott el először, hogy »Magyarország a magyaroké« (későbbi Jobbik-plakátfelirat, majd Fidesz-szlogen), pódiumról Torgyán kiabálta először, hogy »kimentek a tankok, bejöttek a bankok« (ezt is a Jobbik vitte tovább), és hogy »kávéházakban üldögélő papírmagyarok« (ebből lett az Orbán Viktor-féle »romkocsmában merengő diplomások«), és eredetileg a »Fel győzelemre!« mint zárómondat is tőle van (már Orbán használja védjegyszerűen választások előtt). A halálbüntetés visszaállításának követelésétől az USA-ellenességig politikai termékek aranybányája az a beszéd, amiből tudatosan vagy tudat alatt merítenek azóta is.”

