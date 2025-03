Gyurcsány Ferenc tud jobbat az árrésstopnál

Jövő csütörtöktől a DK az ország számos pontján kedvezményes tojás- és tésztavásárt tart tíz napon keresztül – jelentette be Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke kéthetes lakóautós körútjának nyolcadik napján, Kalocsán, közölte az ellenzéki párt.

