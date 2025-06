Állami pénzből épített katolikus egyházi óvodát Mészáros Lőrinc cége

Arról ugyanakkor nem találtunk beszámolókat, hogy a dombóvári önkormányzati óvodák is milliárdos állami támogatásban részesültek volna mostanában – teszi hozzá az Átlátszó.

A kormány honlapja szerint az építkezés 2,2 milliárd forintba került. Az intézményben a jelenlegi kialakítással 25 gyermek helyezhető el egy nevelési egységben, vagyis a 4 csoportszobában összesen 100 fő. Az épületet azonban úgy alakították ki, hogy viszonylag kevés bontási munkával a későbbiekben egy 5. csoportszobával is bővíthető legyen.

A Pécsi Egyházmegye 2023 elején jelentette be, hogy zöldmezős beruházás keretében, kormányzati forrásból egy új, négycsoportos óvodát épít Dombóváron. Ennek köszönhetően a jelenleg önkormányzati bérleményben működtetett Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda saját épületbe költözhet.

