Eljött a korlátlan kampányköltés – megszavazta a parlament

A költségvetési plafon eltörlésének politikai hátteréről Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója úgy nyilatkozott: mivel a kormánypártok eddig sem tartották be a kampányköltési korlátokat, a mostani jogszabály mindössze azt a kényelmetlenséget szünteti meg, hogy ezt a gyakorlatot továbbra is törvényes keretek között kelljen tagadniuk.

Az előterjesztők szerint az új kihívás már nem a pártoknak juttatott összegek kontrollja, hanem a választói akarat külföldi támogatásokon keresztül történő torzításának megakadályozása. Hangsúlyozták azt is, hogy a kampány egyre inkább az online térbe tolódik, amelyet a nemzeti jogrendszer amúgy sem képes hatékonyan szabályozni.

Az Országgyűlés keddi ülésnapján – amely formálisan már a tavaszi ülésszakon túlmutató, rendkívüli plenáris nap volt – sürgősséggel, gyorsított eljárásban fogadta el azt a KDNP-s törvényjavaslatot, amelyet már a 2026-os országgyűlési választások során is alkalmazni kell. A jogszabály kétharmados többséget igénylő pontjait a szükséges 133 igen szavazattal szentesítették – számol be róla a HVG.

A többség gyorsított eljárásban eltörölte a választási kampányköltések felső korlátját – már jövőre is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!