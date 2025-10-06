Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

2p
Közélet szakszervezetek tüntetés

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

mfor.hu

Lyukas cipőket dobtak a miniszterelnök irodájának otthont adó épület elé, ezzel kifejezve, hogy a szociális ágazatban dolgozók nem tudnak megélni a fizetésükből.

Az ágazatban dolgozók jelentős része havi nettó háromszázezer forint alatt keres, így sokan kényszerülnek másod- vagy akár harmadállást is vállalni – foglalja össze a HVG.

A Tisztes munka világnapja
A Tisztes munka világnapja
Fotó: Facebook/MKKSZ

Nincs benne a költségvetésben

„Elég volt! Ígéretekből nem lehet megélni! A miniszterek és államtitkárok már több pénzt kapnak, a szociális dolgozók csak ígéreteket, de azok sem teljesültek. A 2026-os költségvetésben nincs benne a szociális ágazat béremelése. Elég volt! Lyukas a cipőnk!” – írták a szervezők a Facebookon.

A délután két órakor kezdődő tüntetésen Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke tartotta fő beszédet, tiltakozva az ágazatban jellemző, sokszor a havi nettó 300 ezer forintot sem elérő bérek ellen.

Ezt követően a tüntetők lyukas cipőket dobáltak a miniszterelnök munkahelyét védő kordonok elé.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) választmányának tagja, és Farkas Andrea, az MKKSZ elnökségi tagja is felszólalt.

Az esemény végén a tüntetők összeszedték a kiborított lyukas cipőket, és elhangzott egy béremelést követelő skandálás is – írja a HVG.

