Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

„A főpolgármesternek is azt javaslom, ne a követőit hergelje a javaslatot elutasító képviselők ellen, hanem inkább nézzük meg, tiszta fejjel van-e a képletnek más megoldása. Ha Gerendai Károly és a Sziget vezetői nem adták fel, akkor ne Budapest legyen az, aki a végső döfést megadja azzal, hogy a Sziget végével kürtöli tele a sajtót” – tanácsolja Vitézy Dávid.

„Ha egy százalék esély is van még a Sziget megmentésére, éljünk vele” – húzza alá.

A 28. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kedvezményt kér a helyi fiataloknak

„A Podmaniczky-frakció a kezdettől a Sziget túlélését segítő javaslatok mellett állt. Egyetlen feltételünk volt: a budapesti és itt tanuló fiatalok kapjanak kedvezményt. Ezt a Sziget elfogadta, így támogattuk a megállapodást minden fordulóban.”

Kompromisszum

„Kompromisszumos javaslatot is tettünk: a város a kieső bevételeit a főpolgármester 400 milliós kommunikációs stábján spórolja meg. Ezt még a Tisza és a DK is megszavazta, de a megoldás így sem született meg. A Tisza-frakció is próbált újabb kompromisszumot javasolni, ám a főpolgármester ezt nem engedte már szavazásra bocsátani. Így aztán maradt a patthelyzet és nem születtek döntések.

A főpolgármester az első perctől arra építette a Sziget-stratégiáját, hogy mivel sajtó és a közvélemény egy része majd úgyis neki hisz, mindenkit bele tud kényszeríteni Facebook-posztokkal az általa helyesnek vélt egyetlen megoldás támogatásába. Ez a stratégia néha bejön, most nem működött eléggé ahhoz, hogy többséget tudjon teremteni.

Nyilván most elindul az egymásra mutogatás és a felelőskeresés, de amíg a legcsekélyebb esélye megmarad a fesztivál megmentésére, ameddig a régi-új tulajdonosok nem adják fel, addig akkor járunk el helyesen, ha megoldásokat és nem felelősöket keressük. Próbáljunk meg a mai keserű közgyűlés után újra asztalhoz ülni, és megnézni, van-e még bármilyen lehetséges megoldás a Sziget megmentésére. Mi, ahogy eddig is, ebben ezután is partnerek leszünk” – zárja sorait Vitézy Dávid.

Nem szavazták meg

Hosszú, Gerendai Károly Sziget alapító részvételével zajló viták után a Fővárosi Közgyűlés szerdán 13 igen, 0 nem és 19 tartózkodás mellett nem szavazta meg a Sziget fesztivál fennmaradását támogató javaslatot. A Fidesz és a Tisza képviselői tartózkodtak, a DK, a Podmaniczky Mozgalom, a Kutyapárt és a Párbeszéd igent nyomott a javaslatra – teszi hozzá a Telex.