A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Újabb közhivatalnok tálalt ki a kormányzati befolyásolásokról a médiában. Berezvai Zombor, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezető közgazdásza adott hétfő este interjút a Partizánnak arról, hogyan befolyásolta a politika a versenyhivatal működését. Azt is elmondta, hogy nem egyeztetett előre a GVH-val, megsértette az etikai szabályzatot, mint mondta, benne van a pakliban, hogy holnap kiteszik ezért, vagy legalábbis indul ellene egy etikai eljárás. 

Berezvai az interjúban a magyar gazdaságot három részre osztotta a GVH szempontjából – írja a Telex. Szerinte van a NER-es rész, „ahol nem nagyon tudunk mit tenni”. A műsor elején ehhez elmondott egy konkrét esetet, amikor két reptéri földi kiszolgálást végző cég, az AS Budapest és a Menzies Aviation egyesültek. A hivatal elkezdett vizsgálódni, de ezt indoklás nélkül leállította a GVH felső vezetése. Mivel az AS Budapest Fideszhez köthető Kis-Szölgyémi Ferencé volt az egyik cég, jó eséllyel politikai akadályokba ütköztek.

Vannak, akikkel szemben a kormányzati narratívának megfelelően tudnak ellenségesen fellépni, itt jellemzőek a túlzó bírságok. Ilyen ügyekre több példát is felhozott, első körben a Bige László cégére, a Nitrogénművekre kivetett 11,5 milliárdos bírságot, szerinte ez a jogsértéshez képest nagyon magas volt. Bige később pert nyert a GVH-val szemben. De jó példa szerinte az is, amikor a Lidl 186 milliós bírságot kapott, arra hivatkozva, hogy megtévesztette a vásárolóit, mert nem volt teljes kiőrlésű az annak mondott kifli.

Szerinte magával az üggyel itt sem volt probléma, csak a bírság összegét tartja túl nagynak.

Álláspontja szerint a harmadik rész, ahol „tényleg lehet rendesen versenyjogot érvényesíteni” – ezen a területen a GVH szerinte valóban értéket alkot, és ennek tényleg van is hatása adott esetekben. 

A GVH is reagált

A Telex kérdéseket küldött a GVH-nak Berezvai állításairól. Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője szerint Berezvai „a saját kollégáit, és a köztisztviselői esküjét megszegve, egy pártpolitikai műsorban, a választási kampány részévé próbálta tenni a független nemzeti versenyhatóságot, amit a GVH határozottan visszautasít.” Horváth úgy gondolja, az interjúban a mindennapos, területek között zajló szakmai viták kerültek a nyilvánosság elé.

Szerinte az említett konkrét ügyekben pedig „semmilyen külső, politikai befolyásolás nem történt”. Mint írta, az ezekben javasolt módosításokkal Berezvai is egyetértett, az AS és a Menzies ügyében pedig kiemelte, szerinte ennek nem voltak káros hatásai, és a versenytárs sem támadta meg a döntést. Az interjúban említett további ügyekben szerinte a bíróságok megerősítették a GVH által feltárt jogsértéseket, vagy jelenleg is bírósági eljárás van folyamatban, a kiszabott bírságok mértéke a Versenytanács hatásköre.

Szerinte Berezvai a műsorban lényegében nem állított semmi olyat, ami alapján a GVH befolyásoltságát lehetne feltételezni, sőt, szerinte azt erősítette meg, hogy a hivatal szakmai alapon és befolyásmentesen működik. Azt is írta, hogy szerinte egyébként Berezvai a nyilatkozatával folyamatban lévő eljárásokat veszélyeztetett, konkrétan Lidl-ügyben a folyamatban lévő bírósági eljárást.

 

 

 

Magyar Péter és Orbán Viktor (AI felhasználásával szerkesztett kép)

