3p
Közélet Beszóltam a Facebookon

„A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!” – Olvasóink hevesen reagáltak

mfor.hu

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, aminek hallatán megtelt ismét a kommentfal: Könyöradomány? Alamizsna? Vagy tisztességes nyugellátás? Olvasóinktól idézünk.

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nem csak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hétfőn tájékoztatta az MTI-t a Magyar Államkincstár, hogy hamarosan kézbesítésre kerül a 13. és 14. havi nyugdíj. Erről való híradásunkat többnyire dühös hozzászólások érték, ehéten ebből válogattunk.

 

 

Egy olvasónk: „A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!”

Mária: „Visszakapom a magánnyugdíjamat, vagy esetleg Orbán visszaállítja a svájci indexálást? Ja, vagy kiszúrja a nyugdijasok szemét egy kis alamizsnával? A szavazatért.”

Mária: „Ez még mindig messze van attól, amit a svájci indexálás jelentett. 2010 után Orbán gyorsan eltörölte.”

Jenő: „Több mint 800 ezer magyar kap a létminimumnál kevesebb nyugdíjat.”

Ilona: „De a 13-14.-et a Fidesz adja, tudtátok?”

Károly Ilonának válaszol: „Aztán miből, hitelből, aztán még a kamatot is vissza fizetjük, nagy segítség a magyar családoknak”

„Ezt harsogja a kormány sajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!” – Olvasóink hevesen reagáltak
„Ezt harsogja a kormány sajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!” – Olvasóink hevesen reagáltak

János: „Szakadjatok meg, mint a ”G„ húr, EZ NEM nyugdíj! A nyugdíj Kb. 450-500 ezernél kezdődik! Ne 13.-14. havit adjanak, ha nem tisztességes nyugdíjat! Maximálni a nyugdíjat, akinek több, azoktól elvenni, odaadni azoknak, akiknek kevesebb!”

Jenő Pogátsa Zoltán közgazdászt idézi: „A magyar átlagnyugdíj az átlagbér 75 százalékáról visszament az átlagbér felére az utóbbi években. GDP-arányosan 12-ről 7 százalékra esett vissza a nyugdíjakra költött összegek aránya Magyarországon. Nálunk kevesebbet csak a máltaiak és az írek költenek GDP-arányosan az egész Európai Unióban. (Pogátsa Zoltán, közgazdász)”

Gábor: „Örülnének, ha olyan nyugdíj lenne, amiből megélnének s még csak meg sem fagynának. NER, ne légy büszke a kegyelem-kenyeredre!”

Ferencné: „Már a könyökünkön jön ki ez a propaganda. A fidesz nem adja meg a nyugdíjasoknak azt, ami valóban jár. Túl ezen még azt is belevette az ún. alaptörvénybe, hogy a nyugdíj nem jár, csak adható.”

Lajos: „Ezt harsogja a kormánysajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Eltűnt 1,7 milliárd forint a győri önkományzat lakáskasszájából, amelyet azóta pótoltak, de az ügy még nem zárult le. A győri polgármester most azt mondta, büntetőeljárás indult. 

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Áprilisig ítéletet hozhat a Pécsi Ítélőtábla a városi buszbeszerzés során történt korrupciós botránnyal kapcsolatban. Az egyik vádlott már nem él, egy másik beismerte a pénzmosást, de két ember sorsa még kérdéses. Akkor buktak le, amikor egy holland bankban két órán keresztül szórták be a készpénzt az ATM-ekbe. 

Benzinnel oltaná a tüzet a választás előtt a kormány? Miért nincs növekedés? – Ez Viszont Privát Extra

Ezen a héten rendhagyó adással érkezik az Ez Viszont Privát. Herman Bernadett főmunkatársunk Gyükeri Mercédesszel és Tóth Leventével beszélget a gazdaság és közélet aktuális témáiról, a GDP-ről, a vagyonnyilatkozatokról és a készpénzhasználat erőltetéséről. 

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Bedőlt Vogel Evelin új üzleti vállalkozása?

Kényszertörlési eljárás indult Magyar Péter ex-barátnője, Vogel Evelin tavaly alapított cége ellen. De még fellebbezhet.

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Széles körhöz eljutottak a szavai.

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Ki az alkalmasabb kormányfőnek?

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Felmérés készült a hatásokról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168