„A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!” – Olvasóink hevesen reagáltak

Hétfőn tájékoztatta az MTI-t a Magyar Államkincstár, hogy hamarosan kézbesítésre kerül a 13. és 14. havi nyugdíj. Erről való híradásunkat többnyire dühös hozzászólások érték, ehéten ebből válogattunk.

Egy olvasónk: „A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!”

Mária: „Visszakapom a magánnyugdíjamat, vagy esetleg Orbán visszaállítja a svájci indexálást? Ja, vagy kiszúrja a nyugdijasok szemét egy kis alamizsnával? A szavazatért.”

Mária: „Ez még mindig messze van attól, amit a svájci indexálás jelentett. 2010 után Orbán gyorsan eltörölte.”

Jenő: „Több mint 800 ezer magyar kap a létminimumnál kevesebb nyugdíjat.”

Ilona: „De a 13-14.-et a Fidesz adja, tudtátok?”

Károly Ilonának válaszol: „Aztán miből, hitelből, aztán még a kamatot is vissza fizetjük, nagy segítség a magyar családoknak”

János: „Szakadjatok meg, mint a ”G„ húr, EZ NEM nyugdíj! A nyugdíj Kb. 450-500 ezernél kezdődik! Ne 13.-14. havit adjanak, ha nem tisztességes nyugdíjat! Maximálni a nyugdíjat, akinek több, azoktól elvenni, odaadni azoknak, akiknek kevesebb!”

Jenő Pogátsa Zoltán közgazdászt idézi: „A magyar átlagnyugdíj az átlagbér 75 százalékáról visszament az átlagbér felére az utóbbi években. GDP-arányosan 12-ről 7 százalékra esett vissza a nyugdíjakra költött összegek aránya Magyarországon. Nálunk kevesebbet csak a máltaiak és az írek költenek GDP-arányosan az egész Európai Unióban. (Pogátsa Zoltán, közgazdász)”

Gábor: „Örülnének, ha olyan nyugdíj lenne, amiből megélnének s még csak meg sem fagynának. NER, ne légy büszke a kegyelem-kenyeredre!”

Ferencné: „Már a könyökünkön jön ki ez a propaganda. A fidesz nem adja meg a nyugdíjasoknak azt, ami valóban jár. Túl ezen még azt is belevette az ún. alaptörvénybe, hogy a nyugdíj nem jár, csak adható.”

Lajos: „Ezt harsogja a kormánysajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!”

