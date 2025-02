„Figyelmet akaró futóbolond” – kiakadt Karácsony Gergely

Karácsony viszont azzal érvelt, hogy Szentkirályi Alexandra akkoriban nem volt képviselő, így nem is szavazhatott. Ugyanakkor főpolgármester-helyettesként valóban ő adta át a kitüntetést.

A lap szerint az indulatok akkor vágtak ismét a tetőfokára, amikor Karácsony Gergely felháborodott azon, hogy Gulyás Gergely Kristóf a szemére vetette, ő is megszavazta, hogy Vásárhelyi János fővárosi kitüntetést kapjon, bezzeg Szentkirályi Alexandra nem.

Ezek után a Fidesz-frakció kezdeményezésére tárgyalási szünetet rendeltek el, és kihívták a rendőröket, addig is egy biztonsági őr állt Szabó Bálint mellé. Aztán a rendőrség megérkezett a Városházára, de az ülésterembe nem mentek be, Szabó Bálint magától máshova ült, így folytatódott az ülés.

Heves, olykor személyeskedő vitákba torkollott a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése, erről at Atv.hu írt. Az ülést félbe is kellett szakítani azt, Szabó Bálint volt szegedi képviselő ugyanis Fidesz-frakció képviselői mögé ült a teremben. Karácsony Gergely felszólította, hogy hagyja el a termet, de a főpolgármester által „figyelmet akaró futóbolondnak” nevezett Szabó Bálint nem mozdult.

