Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Parázs vita alakult ki a Fővárosi Közgyűlésben szerdán, az első őszi ülésnapon. Bár továbbra is ez az egyetlen politikai színtér, ahol a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt képviselői nyílt vitát folytathatnak, a legnagyobb összecsapás mégsem a pártok között történt. A délelőtti órák az Otthon Starttal összefüggő döntésekről és városfejlesztési szempontokról szóltak, délután fél 1-kor azonban elérkeztek a taxisrendelet módosításáról szóló vitához. Két képviselő rövid hozzászólása után a sajtó számára fenntartott részről tüntető taxisok tették fel hangosan a kérdést:

„A taxisok érdeke csak ennyit ér? Kettő percet?”

A Díszteremben csend lett, a taxisok folytatták.

„Reggel óta áll a város. Akár két nappal is meg tudjuk hosszabbítani a tüntetést! Holnap nem lehet bejönni dolgozni. Kétezer taxis megbénította a várost, de nyolcezren vagyunk!”

Ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester elmondta: a taxistársadalom sokrétű, és hosszú egyeztetés után született a rendelet módosításáról szóló szándék. A többi képviselő nem akart hozzászólni a taxisrendelet módosításához, ezért lezárta a vitát. „Ezek a taxisok nem fognak hazamenni. Ebből az utcából nem megy haza senki kocsival” – vágtak vissza a taxisok, mielőtt elhagyták az üléstermet. A taxisok délután 2 óra előtt is hangos dudálással vonultak végig a Városháza utcán.

Fotó: Depositphotos

A Fővárosi Önkormányzat a rendelet módosításával kötelezővé tenné a sofőr nevének feltüntetését az autókban, és részletesebb nyilvántartást vezetne a taxisokról és járműveikről. A taxikat bekameráznák, és előírnák a sárga fólia eltávolítását a már nem taxiként közlekedő járművekről. A módosítás része az is, hogy nyolc büntetőpont felett be lehetne vonni a taxis engedélyét.

A Közgyűlés ülésével egy időben a Városház utca és a Hősök tere is megtelt tüntető taxisokkal. Nem csak a rendelet módosítása ellen tüntetnek: azt is szeretnék, hogy megemeljék a 2023 óta változatlan tarifát.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus azonban elmondta: a taxisok által elvárt 20-30 százalékos tarifaemelést nem látják indokoltnak.

Vitézy: Ott épült minden, ahol valaki vett egy telket

Délelőtt a lakhatási válság enyhítéséről vitáztak a képviselők. Karácsony Gergely elmondta: elemi fontosságú, hogy Budapesten belül épüljenek megfizethető árú, korszerű lakások. A Fővárosi Önkormányzat ezért gyorsított eljárásban biztosítana közszolgáltatásokat a kiemelt beruházássá nyilvánított lakásépítésekhez. (Azokat a 250 lakásnál nagyobbra tervezett lakóparkokat, ahol a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start hitelprogram feltételeinek, a kormány kiemelt beruházásnak minősítette.) A főpolgármester abban bízik, hogy emiatt a befektetők inkább a városhatáron belül építenének új lakásokat, mint az agglomerációban.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint is elemi túlélési érdeke Budapestnek, hogy felvegye a versenyt az agglomerációs szétterülés ellen, hiszen a fővárosba irányuló autóforgalom megfojtja Budapestet. A képviselő azonban úgy látja, a 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron elérhető kínálat olyan szűkös, hogy a budapesti lakhatási válságot nem tudja megoldani az Otthon Start.

Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

Vitézy azt is elmondta, hogy Budapest nem átgondolt logika mentén, hanem teljesen spontán módon fejlődik a rendszerváltás óta eltelt időszakban.

„Helsinkiben legalább négy rákosrendezőnyi lakás épül önkormányzati koordinációval. Lakások tízezrei épülnek! Az összes lakásépítést olyan rozsdaövezeti helyre koncentrálják, ahol tömegközlekedés mellé tud épülni. Az elmúlt 35 évben erre képtelenek voltunk. Ott épült minden, ahol valaki vett egy telket” – mondta a képviselő.

A Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, Gulyás Gergely Kristóf azt sérelmezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem építette ki Újpalotára a 4-es metrót és a gyorsvillamost sem. Az Újpalotán élő 35 ezer ember jelentős része ezért a 7-es buszcsaláddal jár a belvárosba, amely jelenleg is telített. Kisebb vita bontakozott ki arról, jó ötlet-e az újpalotai bevásárlóközpont közelében egy 3200 lakásos lakóparkot építeni a tömegközlekedés bővítése nélkül. „Menjünk ki együtt Újpalotára, szálljunk fel a 7E vagy a 8E buszra, és kérdezzük meg az újpalotaiakat, szeretnék-e, hogy több ezer ember utazzon még ugyanezzel a kapacitással” – mondta Vitézy a Fidesz-KDNP képviselőjének, Lehozcki Ádámnak.

A Tisza Párt képviselője, Balogh Balázs hozzátette: a budapestiek szívesebben tennék le az autóikat, ha nem füstölnének el az állam által fenntartott HÉV-ek.

Rákosrendezővel kapcsolatban Gulyás arra kérte a Fővárosi Önkormányzatot, vállalják, hogy az épülő lakások 70 százaléka meg fog felelni az Otthon Start feltételeinek. Ennek azonban inkább szociális szempontból lenne értelme: a beruházást enélkül is kiemeltnek tekinti a kormány.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP képviselője arra emlékeztetett: a főváros vezetése mindössze 20 százalékos arányt határozott meg a megfizethető bérlakásoknak Rákosrendezőn.

