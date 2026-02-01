„Jó volna tudni, mennyiért is veszünk gázt, és ki nyer rajta” – olvasóink hozzászólásaiból válogattunk

Heti összegzésben áttekintettük, mely tartalmainkhoz érkeznek a legnagyobb számban olvasóink hozzászólásai a közösségi médiában, az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A kampány központi kérdése kezd lenni, ezzel természetes emberi félelmekre is alapozva, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a rezsi ára – köszönhetően a rezsicsökkentés állítólagos várható megszüntetésének és az orosz energiahordozókról való leválásnak többszörösére emelkedhetne.

A héten az is aktualitást adott a kérdésnek, hogy hétfőn az Európai Unió Tanácsa döntést hozott, hogy 2027 végére fokozatosan kivezetné az orosz gázt az Európai Unió területéről.

Olvasóink vegyesen fogadták a hírt, de többnyire e témában elsősorban azt feszegették, hogy létezik-e az olcsó orosz gáz, vagy ez valójában csak egy politikai termék, miközben egy piaci árat fizetünk az energiahordozóért.

József: „Aki elhiszi az orbáni hazugságot az olcsó orosz energiáról, az annyit is ér.”

Balázs: „Aki meg elhiszi, hogy a vezetéken érkező gáznál van olcsóbb logisztika, az annyit is ér.”

József: „Először is nincs olcsó orosz gáz, ez az Orbán-rezsim hazugsága. Másodszor: komolyan mondod, hogy az Orbán-rezsim nagyszerű újítása csak a Fidesz-fanoknak, az Orbán-rajongóknak jár? Javaslom tájékozódj, olvass [...]. Ha esetleg indokaid is vannak, esetleg táblázataid, hogy mennyi gázt lehet venni egyes országokban az átlagfizetésért, azt szíves látnám!” (A kommentelő a Telex- és a HVG-cikkek linkjét másolta be, melyeken Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője mondja el, mítosz, hogy az orosz gáz lenne a legolcsóbb.)

János: „Ha a háborúnak vége lesz, sok minden változhat. Az orosz és az európai érdek is változni fog.”

Attila: „…ha az oroszok képesek lesznek nemzetközi egyezményeket betartani”

Ágnes: „Jó volna tudni, mennyiért is veszünk gázt, és ki nyer rajta.”

István: „Orbán hazudik, rendes világpiaci áron kapunk mindent az oroszoktól, 1 hónapos csúszással. Hogy miért titkosítják? Mert hazudnak, hol az Orbán, hol a Szíjjártó! A rezsicsökkentés meg igazságtalan, hisz ugyanannyi rezsicsökkentés jár Orbánnak meg Szijjártónak a kastélyába, mint nekem a panelbe!”

Zoltán: „Ez egy szankciós, de egyben háborúellenes intézkedés! Nem is értem, hogy a nagy békepárti Fidesz miért ágál ellene! Hisz az orosz energiahordozók vásárlásával csak a háború finanszírozását támogatná. Nem érzi más is, hogy van itt némi ellentmondás?!”

Dezső: „A nyugati kormányok több mint 50 százalékkal több orosz gázt vásárolnak kerülő úton, amióta elkezdődött a proxy háború.”

Attila: „Ennek most miért is kellene örülni? Hogy az ideológiai ámokfutás felülír minden gazdasági racionalitást? A józan ész és a földrajz sokkal inkább egy eurázsiai együttműködést indokolna, mint ahogy ez el is indult. Ez vált veszélyessé az USA-ra, mert egy szuperhatalom lehetett volna benne egy erős Európával. Szóval az USA lépett a saját érdekében, Európa meg lement kutyába. Nagyszerű.”

Iván: „Egy olyan kormány akar perelni, aki nem tartja be a bíróság határozatát? Enyhén szólva is vicces!”

