Nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel terjesztené az igét XIV. Leó

Kiemelte: örömünkben és közösségünkben nem feledkezhetünk meg azokról, akik a háborúk miatt szenvednek Gázában és Ukrajnában. Hozzátette: a meggyötört Ukrajna most már végre a béketárgyalásokra vár, amelyek

A szertartáson az áldozás után utáni imában az új pápa arra kérte Istent, hogy erősítse meg az egyházat egységben és szeretetben, és hogy a rábízott nyájjal együtt őt is oltalmazza.

XIV. Leó a „missziós lelkület” fontosságáról szólva hangsúlyozta, hogy a keresztények nem zárulhatnak be kis csoportjaikba, és nem érezhetik magukat felsőbbrendűnek a világnál.

Még mindig túl sok a viszály, a seb, melyet a gyűlölet, az erőszak, az előítéletek, a másmilyenségtől való félelem, a Föld erőforrásait kizsákmányoló és a legszegényebbeket kirekesztő gazdaság okoz. Mi „ebben a tésztában szeretnénk az egység, a közösség, a testvériség apró kovásza lenni. Alázattal és örömmel azt szeretnénk mondani a világnak: nézzetek Krisztusra, közeledjetek hozzá, fogadjátok be szavát, amely megvilágosít és megvigasztal. Halljátok meg a szeretetre irányuló javaslatát, hogy az ő egyetlen családjává váljatok. Az egyetlen Krisztusban mi is egyek vagyunk” – fogalmazott az egyházfő.

Szót arról is: az egyház mindazokból áll, akik összhangban vannak a testvéreikkel és szeretik felebarátjukat. Azt szeretném – folytatta, hogy ez legyen „a mi első nagy vágyunk”: egy „egyesült egyház”, az „egység és a közösség jele”, amely a kiengesztelődött világ kovászává lesz.

A latinul és görögül felolvasott, János evangéliumából vett szentírási részletet magyarázva kiemelte: Péter apostol csak azért tudja Jézustól kapott küldetését teljesíteni, hogy emberhalász legyen, mert saját életében megtapasztalta Isten végtelen és feltétel nélküli szeretetét, még a kudarc és a tagadás órájában is.

